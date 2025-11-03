TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, zirve yarışındaki kritik maçta Uşakspor’u 1-0 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü. Yeşil-kırmızılılar, taraftarının büyük desteğiyle çıktığı maçta galibiyet golünü Yasin Uzunoğlu’yla buldu.

Alsancak Stadı’nda taraftar coşkusu

Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doldu. Kapalı ve maraton tribünlerinde yerini alan binlerce Karşıyakalı, 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verdi.

Teknik Direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde sahaya çıkan Karşıyaka, özellikle ilk yarıda rakibine üstünlük kurdu. Mücadelenin 87. dakikasında sahneye çıkan Yasin Uzunoğlu, takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.

Erhan’dan sihirli asist, Yasin’den klas bitiriş

Galibiyet golü, maçın en çok konuşulan anı oldu. Karşıyaka’nın tecrübeli ismi Erhan Öztürk, sağ kanatta iki rakibini çalımladıktan sonra yaptığı nefis ortayla yıldız santrfor Yasin Uzunoğlu’nu topla buluşturdu.

Yasin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek hem takımına galibiyeti getirdi hem de kendi gol sayısını 8’e çıkardı. Bu sonuçla Karşıyaka, 23 puana yükselerek zirvedeki yerini korudu.

Karşıyaka’dan tarihi sezon başlangıcı

Bu sezon taraftarının da desteğini arkasına alan Karşıyaka, 9 haftada 7 galibiyet ve 2 beraberlikle en iyi sezon başlangıcını yaptı. Yeşil-kırmızılılar, 8 yıldır mücadele ettiği 3. Lig’de bu performansıyla şampiyonluk umutlarını güçlendirdi.

Yasin Uzunoğlu fırtınası: 7 maçta 8 gol

Yeşil-kırmızılı ekibin bu sezonki en dikkat çeken ismi Yasin Uzunoğlu, performansıyla taraftarın sevgilisi haline geldi. 23 yaşındaki golcü, Uşakspor filelerini havalandırarak 7 lig maçında 8 gole ulaştı.