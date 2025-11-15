Son Mühür/ Beste Temel - Konaklıların mahalleleriyle ilgili istek, öneri ve şikâyetlerini Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu ve belediye bürokratlarına doğrudan ilettiği Komşu Buluşmaları’nın dördüncüsü Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Akdeniz, Alsancak, Ege, Kahramanlar, Mimar Sinan, Kültür ve Umurbey Mahallelerinde yaşayan yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Başkan Mutlu, katılımcılarla birebir görüşerek taleplerini dinledi. Mahalle muhtarlarının da yer aldığı etkinlikte belediyenin tüm müdürlükleri hazır bulunarak yurttaşların taleplerini tek tek not aldı.

“İhtiyaçları dinliyor, çözümü birlikte üretiyoruz”

Komşu Buluşmaları’nın Konak’ın geleceğini ortak akılla şekillendirme hedefiyle düzenlendiğini belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, şunları söyledi: “İhtiyaçları dinliyor, çözümü birlikte üretiyor, Konak’ımızın geleceğini komşularımızla omuz omuza şekillendiriyoruz. Mahallelerimizin nabzını tutan muhtarlarımızın desteği ve sahada emek veren çalışma arkadaşlarımız sayesinde her buluşma daha verimli hale geliyor. Halkımızın güçlü katılımıyla Konak’ta her hizmeti daha iyiye taşıyoruz. Eşit ve adil bir kent için çalışmayı sürdüreceğiz.”

Vatandaşlar memnuniyetini dile getirdi

Buluşmaya katılan Alsancak sakini Erol Yafe, toplantının kendileri için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi:

“Taleplerimizi iletebileceğimiz bir platform bulmuş olduk. Yıllardır Konak’ta oturuyorum ama ilk kez böyle bir toplantıya davet edildim. İsteklerimizi bizzat başkana iletebilmek çok değerli. Halkı dinlemeyen bir belediye hizmet üretemez. Bu çalışma için çok teşekkür ediyoruz.”

Cengiz Yörükoğlu ise Başkan Mutlu’nun sürekli halkın içinde olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi: “Nilüfer Hanım nerede denk gelsek bizi dinliyor, notlarını alıyor, elinden geleni yapıyor. Çok memnunuz. Halk yönetimde etkili olmalı ki belediyeler onların ihtiyaçlarına cevap verebilsin.”

Etkinliğe katılan Cansu Pelin İşbilen de çalışmanın tüm Türkiye’ye örnek olması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Başkanımızla birebir konuşmak çok iyi hissettirdi. Çok içten karşıladı, taleplerimizi dinledi ve ilgili birimlere yönlendirdi. Çok kıymetli bir çalışma; daha sık yapılmalı ve tüm Türkiye’de yaygınlaşmalı.”