Son Mühür / İzmir siyaseti, mart ayında önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ramazan ayında İzmirlilerle buluşmak üzere şehre geliyor. 13 Mart tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan büyük iftar programı için parti teşkilatlarında hazırlıklar en üst seviyeye çıkarıldı.

Hummalı çalışma

Genel Başkan Özdağ’ın ziyareti öncesi Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ve ekibinin hummalı bir çalışma programı yürüttüğü öğrenildi. Genel merkezin belirlediği program dahilinde kente gelecek olan Özdağ, İzmir halkıyla aynı sofrada bir araya gelerek hem Ramazan ayının bereketini paylaşacak hem de güncel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunacak.

Özellikle gençlerle buluşacak

“İftar sofrasının bereketini teşkilatımızın gücüyle birleştirdik” sloganıyla çeşitli illerde partisinin düzenlediği iftar programlarına katılan Özdağ, İzmir’de hem parti teşkilatıyla hem de vatandaşla bir araya gelecek. İftar programında Özdağ’ın özellikle kuşak temsilcileriyle yan yana gelerek onların sorunlarını dinleyeceği ifade ediliyor. Programın detaylarının ise ileriki günlerde belli olarak açıklanması bekleniyor.