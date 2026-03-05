İzmir’in Urla ilçesinde uzun süredir devam eden kira anlaşmazlığı, korkunç bir cinayetle noktalandı. Tahliye baskısı nedeniyle karşı karşıya gelen ev sahibi ve kiracı arasındaki gerilim, silahlı saldırıya dönüşerek bir kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Urla’da kira anlaşmazlığı kanlı bitti

İzmir’in sakin ilçelerinden Urla, Atatürk Mahallesi’nde meydana gelen sarsıcı bir cinayetle sarsıldı. Edinilen bilgilere göre, 54 yaşındaki ev sahibi N.Ü. ile 37 yaşındaki kiracısı Rıdvan Çelik, bir süredir kira bedelindeki artış ve mülkün tahliyesi konularında derin bir uyuşmazlık yaşıyordu. Taraflar, meselenin çözümü için Atatürk Mahallesi’ndeki evin önünde bir araya geldi. Ancak sözlü olarak başlayan diyalog, kısa sürede şiddetli bir münakaşaya evrildi. Öfkesine yenik düşen ev sahibi N.Ü., yanında getirdiği ruhsatsız tabancayı çekerek kiracısı Rıdvan Çelik’e kurşun yağdırdı.

Olay yerinde acı haber

Silah seslerinin mahallede yankılanması üzerine çevre sakinleri durumu vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine ve sağlık birimlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden acil müdahale ekipleri, ağır yaralanan Rıdvan Çelik’in durumunu kontrol etti. Yapılan detaylı muayene sonucunda, 37 yaşındaki Çelik’in hayati fonksiyonlarını kaybettiği ve olay yerinde yaşamını yitirdiği kesinleşti. Çelik’in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılığın çalışmalarının ardından morga kaldırılırken, cinayet mahalinde kullanılan silaha dair kanıt toplama işlemleri titizlikle yürütüldü.

Ev sahibi gözaltına alındı

Cinayet eylemini gerçekleştiren ev sahibi N.Ü., Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Taraflar arasında süregelen husumetin perde arkası da emniyet birimlerinin ilk incelemeleriyle netlik kazandı. Edinilen bilgiye göre, N.Ü.’nün kira miktarını artırmak istediği ancak Çelik ile uzlaşamadığı, bu süreçte evin boşaltılması yönünde sürekli baskı kurduğu öğrenildi. Tartışmanın yaşandığı gün de konunun yine mülkün tahliyesi olduğu belirlendi. Emniyetteki sorgusu devam eden zanlının, adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.