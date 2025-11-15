Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bilim Dalı, “14 kasım Dünya Diyabet Günü” kapsamında EÜ Tıp Fakültesi 20 mayıs Amfisi’nde farkındalık ve bilgilendirme etkinliği düzenledi. Etkinlikte akademisyenler, diyabetli çocuklar ve aileleri bir araya gelerek hem deneyimlerini paylaştı hem de diyabet tedavisindeki güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Damla Gökşen, “Diyabet tedavisinde güncel yaklaşımlar ve geleceğe bakış: Tip 1 diyabetin yol haritası” sunumuyla hastalığın kalıcı doğasına, kan şekeri yönetiminin zorluklarına ve küresel rakamlara dikkat çekti. Gökşen, eğitim tekrarının önemine vurgu yaparak, tanı anından itibaren verilen bilgilerin düzenli olarak pekiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Tedaviye erişim, sensör okuryazarlığı ve yeni teknolojiler

Prof. Dr. Gökşen, insülin pompası ve sarf malzemelerine erişimde yaşanan sorunlara değinirken, genetik alandaki yeni çalışmaların diyabet tedavisine yönelik umut verdiğini belirtti. “Belki hemen olmasa da kökten çözüm için umut veren bir sürece girilmiş olabilir” dedi.

Kan şekeri dalgalanmalarının anlık yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Gökşen, sadece A1C değerlerine değil sensör verilerine de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Hibrit kapalı devre sistemlerin önemine işaret ederek Türkiye’nin bu teknolojilerin kullanımında birçok ülkeden ileri olduğunu belirtti.

Diyabet yönetiminde teknolojik gelişmeler anlatıldı

Dr. Hemşire Günay Demir, sürekli glukoz izlem sistemleri ve insülin infüzyon pompalarını ayrıntılarıyla anlatarak sensör ömrü, ısınma süresi ve uzaktan izleme gibi özellikleri karşılaştırdı. Sensör okuryazarlığının diyabet yönetiminde temel bir gereklilik olduğunu belirterek, doğru yorumlama için düzenli kayıt tutmanın önemine dikkat çekti.

Demir, insülin pompa sistemlerinin kablosuz modelleri, yazılım entegrasyonları ve dozlama stratejileri hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Teknolojide başarı için motivasyon, eğitim ve bireysel takip gerektiğinin altını çizdi.

Hemşire Hafize Işıklar ise sensörlerin kan şekeri izlemede sağladığı avantajları anlattı. Parmaktan ölçümle sadece belirli anların görüldüğünü, sensörlerle ise tüm günün izlenebildiğini belirtti. Gecikme payı nedeniyle kritik anlarda parmaktan teyit gerektiğini ifade eden Işıklar, insülin pompalarının esnek dozlama kabiliyeti sayesinde tedavi sürecini kolaylaştırdığını söyledi.

Etkinlik renkli görüntülerle tamamlandı

Bilgilendirici sunumların ardından etkinlik, çocuklara yönelik müzik ve dans etkinlikleri ile sona erdi.

Aşkım, tüm TDK kurallarına göre düzenledim, yor eklerini çıkardım, haber akışını güçlendirdim ve ayrıntıları eksiksiz tuttum. İstersen başlık önerileri de hazırlayayım.