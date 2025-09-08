Son Mühür/Merve Turan- İzmir’in Gaziemir ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi’nde çöp sorunu giderek artıyor. Mahallede uzun süredir toplanmadığı iddia edilen çöpler, konteynerlerden taşarak sokaklara ve caddelere kadar yayılmış durumda. Bölge sakinleri, kötü koku ve sağlık riski nedeniyle endişelerini dile getiriyor.

Grev yok, sorun devam ediyor

İzmir genelinde geçmişte yaşanan grevler sırasında birçok ilçede çöp yığınları birikmişti. Ancak Gaziemir’de şu an herhangi bir grev olmamasına rağmen çöplerin düzenli toplanmadığı görülüyor. Mahalle sakinleri, belediyeden çözüm beklediklerini ifade ediyor.

“Hastalık tehlikesi kapımızda"

Aktepe Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, kötü koku ve görüntüden şikayetçi. Çöp yığınlarının sıcak havada daha hızlı bozulduğunu belirten mahalleli, özellikle çocukların ve yaşlıların hastalık kapma riski altında olduğunu söylüyor.

Çöpler caddelere taştı

Mahalle arasında başlayan çöp yığınları, ana caddeye kadar ulaşmış durumda. Vatandaşlar, bu durumun hem yaşam kalitesini düşürdüğünü hem de ilçenin görünümünü olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Aktepe’nin sorunları bitmiyor!

Mahalle halkı, Aktepe üst geçidindeki yürüyen merdivenlerin sık sık arızalandığını söylüyor. Bir vatandaş, “Üst geçide bakın, yürüyen merdiven neredeyse her gün bozuk. Çalıştığı günlerden daha fazla çalışmadığı gün var. Bu ayrı bir tehlike oluşturuyor” dedi.

“Güvende hissetmiyoruz"

Sokak lambalarındaki sorunlara da dikkat çeken bir başka mahalleli, “Resmen canı istediğinde yanıyor. Ara sokaklarda, caddelerde hep bir eksiklik var, karanlıkta yürürken kendimizi güvende hissetmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediyeye çağrı

Gaziemir Belediyesi’nin konteynerlerin zamanında boşaltılması ve sokakların düzenli olarak temizlenmesi için harekete geçmesi gerektiği vurgulanıyor. Mahalle sakinleri, çöplerin bir an önce toplanmasını ve kalıcı bir çözüm üretilmesini talep ediyor.