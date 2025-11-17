Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, çocukları spora yönlendirmek ve farklı branşlarla tanıştırmak amacıyla Gültepe Semt Merkezi’nde açılan judo kursunun antrenmanına katıldı. Hafta sonları gerçekleştirilen çalışma sırasında minik judocular hem öğrendikleri teknikleri sergiledi hem de kuşak sınavı heyecanı yaşadı.

Başkan Mutlu’ya Konak Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Odaman, yönetim kurulu üyeleri ve ilçe yöneticileri eşlik etti. Münir Tunç’un koordinatörlüğünde ve antrenör Fatma Beyaztoprak’ın yönetiminde eğitim alan 7–13 yaş arası çocuklar, sergiledikleri performansla büyük beğeni topladı. Katıldıkları müsabakalarda kısa sürede önemli dereceler elde eden sporcular, Başkan Mutlu tarafından tebrik edildi.

Sarı kuşaklar Başkan Mutlu’dan

Kuşak sınavında bir üst seviyeye çıkmayı başaran sporcular sarı kuşaklarını Başkan Mutlu’nun elinden aldı. Antrenmana katılan milli sporcular Yağmur Meral ve Doğukan Tunç’un hazırladığı özel gösteri de alkış topladı.

“Her çocuğun spora erişebilmesi için çalıştık”

Sporun tüm çocuklar için ulaşılabilir olmasının önemine değinen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, şu ifadeleri kullandı: “Hem bir savunma sanatı olan judoyu öğrenen hem de arkadaşlarıyla güzel vakit geçiren çocuklarımızın gösterilerini izledik; kısa sürede kazandıkları başarılarla gurur duyduk. Kuşak sınavı sevinçlerine ortak olduk ve sarı kuşaklarını takdim ettik. Konak’ta her çocuğun spora erişebilmesi için var gücümüzle çalıştık. Sporla yetişen çocukların güçlü bir geleceğin temeli olduğuna inanıyoruz. Kurs kayıtları için hafta sonları 12.00–14.30 saatleri arasında Gültepe Semt Merkezi’ne başvuru yapılabilir.”

“Başarılı yerlere geleceğim”

Dört aydır judo eğitimi alan 13 yaşındaki Sara Şahin, duygularını şu sözlerle aktardı: “Burada böyle bir kurs olduğunu görünce katılmak istedim. Çok memnun kaldım. Başarılı yerlere geleceğime inanıyorum. İzmir’de düzenlenen bir okul müsabakasında ilk madalyamı aldım. Dışarıda bu spor için çok yüksek ücretler isteniyor. Başkanımızın ziyaret etmesi bizi çok mutlu etti; güler yüzüyle bize moral verdi.”

“İleride şampiyon olacağım”

Kursun başarılı öğrencilerinden 10 yaşındaki Yağmur Kadim ise şöyle konuştu: “Judoyu çok seviyorum. Bu branşta güzel yerlere çıkmak istiyorum. Hedefim ileride şampiyon olmak. Bize bu imkânı sunduğu için Başkanımızı çok seviyorum.”