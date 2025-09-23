Son Mühür/ Merve Turan - Konak Belediyesi Afet Merkezi Arama Kurtarma Timi (KAM), afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında akreditasyon sürecinde önemli bir adım attı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile iş birliği halinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, KAM gönüllüleri Bornova’daki AFAD yerleşkesinde eğitim ve tatbikatlara katıldı.

Teoriden sahaya

İki gün süren teorik eğitimlerin ardından gönüllüler, üç gün boyunca saha çalışmalarına katılarak afet durumlarında uygulanacak yöntemleri deneyimledi. Alan triyajı, ulaşma, sabitleme, enkazda beton kırma ve taşıma, yaralı nakli ve çadır kurma gibi başlıklarda eğitim alan ekip, afet sonrası sahada yapılacak uygulamaları pratiğe döktü.

Yapay enkazda gerçekçi tatbikat

Eğitimin son gününde düzenlenen tatbikatta, deprem sonrası oluşan yapay enkaz alanında arama-kurtarma çalışması canlandırıldı. KAM ekibi, tüm aşamaları gerçek koşullara uygun şekilde uygulayarak eğitimini tamamladı.

Tatbikatın ardından yazılı sınava giren gönüllüler, başarı göstererek sertifika almaya hak kazandı. Konak Belediyesi Afet Merkezi Arama Kurtarma Timi, akreditasyonun diğer aşamalarını tamamlamak için çalışmalarına devam edecek.