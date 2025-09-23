Son Mühür- Geçtiğimiz cuma günü yapılan ilk duruşmada aralarında önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Barış Karcı ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın savunmaları alındı. Soyer ve Aslanoğlu ile diğer tutuklu sanıklar, üzerlerine atılan suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Davanın ikinci gününde ise 54 tutuksuz sanığın bir kısmının savunmaları yapıldı. Bu oturumda İZBETON’un eski yöneticilerinden İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, CHP Tunceli eski milletvekili Polat Şaroğlu’nun kardeşi Erdal Şaroğlu ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un oğlu Fırat Erkol, İZSİAD Başkanı Hüseyin Cengiz ile İZBETON’un eski yöneticilerinden ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları eski Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten’in de aralarında bulunduğu isimler savunma yaptı. Gün boyu süren oturumlarda söz alan sanıklar beraat talebinde bulundu.

Bugün: Tutuksuz sanıkların ifadeleri alınıyor

Davanın üçüncü oturumu, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda tutuksuz sanıkların ifade vermesiyle başladı. Sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından şikâyetçi beyanları ve avukat savunmalarına geçilecek.

Sanık savunmalarından satır başları (seçme ifadeler)

Prodem Mühendislik şirketi ortağı tutuksuz sanık Muammer Yalçın: “İddianamede yer alan şirketin yüzde 1 ortağıyım. City Consraction isimli firma ile sözleşme yapıldı. Firmamız bu güne kadar aldığı tüm projeleri bitirmiştir. Ben suçlamaları reddediyorum. Kooperatiflerle herhangi bir muhataplığım yoktur. İZBETON ile de ilişkim yok.”

Hüner Grup Mühendislik Şirketi sahibi Nihat Durak: “Şirketim Casamar ile anlaşma yaptı. Casamar şirketi işi yapamadığı için biz de yapamadık. İZBETON ve kooperatiflerle ile ilişkimiz yok.”

İzur İnşaat imza yetkilisi Halit Rengin: “Ben İzur’da imza yetkilisiyim. Herhangi bir sözleşmeye imza atmadım. Sadece Cityconsraction firması ile sözleşmemiz vardı. İnşaat durunca biz de bekledik. İnşaatın durmasıyla ilgili bilgi verilmedi. 3 hak edişten sonra zarar ediyorduk ve işi durdurduk. Dolandırıcılık suçlamasını kabul etmiyorum.”

Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgül Koçyiğit (ağlayarak): “Ben hukuki ve idari konularını bilmem. Veysel Kara ve Abdullah Demir İZBETON ile Uzundere 4'üncü etap için anlaşma imzaladı. Merter Mühendislik ile yapılan sözleşmede bulunmadım. Kooperatif inşaatımız başlayamadı. Belediye yönetimi ve İZBETON yönetimi değişince işler durdu. Ne İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticilerini ne de İZBETON yöneticilerini tanımıyorum. Benim hiçbir siyasi partiye üyeliğim yoktur. Bu noktaya gelmekten dolayı çok üzgünüm. İnşaatların durdurulması noktasında gecikmeler yaşandı. Molozlar hala kalkmamıştı. Yer teslimi de yapılması ve inşaata başlamadı.

Özkan Mucuk (Özmühendislik-Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. sahibi): “Kooperatif üyesiyim, hissem var. Kooperatifte elektrik işi için teklif verdim, işi aldım. İnşaat önceleri hızlı ilerliyordu. 3. Etap kontrolleri sırasında çıkan sorunlar sebebiyle inşaatlar durdu. Mühürleme yapıldı. 4-5 ay boyunca personel giderlerini karşılamak zorunda kaldık. İş yapılmaya devam edilse de İBZETON, kooperatif ile sözleşmesini feshetti ve inşaat durdu. Ödemelerin bir kısmını alamadık. Dayanacak gücümüz kalmamıştı. City Constructıon firması ile davalık olduk ve paramızı aldık. Belediye ve kooperatif ile ilişkim olmadı.”

Reyhan Doğan (Hüner Grup ortağı): “Tesisat işi için ihale aldık. Temel atılımında 200 bin TL’lik iş yaptık ancak ücret alamadık.”

Turan Öztürk: “İZBETON yönetim kurulu üyesiyim. Tunç Soyer’i iş hayatından bu yana tanırım. Tunç Bey kendisine katkı sunabileceğimi söyleyerek İZBETON yönetime beni aldı. 3 ayrı protokolden gözaltına alındım, ancak ben bu protokolü görmedim. 2022’de görevimden ayrıldım.”

Turgay Yurttutan: “Şaşkınlık içindeyim. Neden buradayım bilmiyorum. Tesisat işi yaptık, alacağımızı alamadık. İnşaat neden durdu bilmiyorum. Bu suçtan anılmak ticari hayatımı etkiliyor.”

Ayten Kaya (SEGBİS ile bağlanarak): “Güncek Grup Makine şirketi oğlumun. Neye imza attığımı bilmiyorum. Şirketi yöneten oğlum Ergün Kaya’dır.”

Uğur Türker (Uger Mühendislik): “Uzundere 3. Etapta alt taşeron firmasıyız. Kooperatif ve belediye ile alakamız yok. Bu işten hem zarar ettik hem de hak edişleri alamadık. Mağdur durumdayız. Alacağımız yönelik ihtarlar çektik. İş devam etmeyince dava süreci başladı.”

Veysel Kara (SS. Egeli İş İnsanları Kooperatifi Başkanı): “Uzundere 4. Etap kooperatif başkanıyım. Kuruluş süreci içindeydim. İZBETON yönetiminden kimseyi tanımam. İnşaat yüzde 1 seviyesinde olduğu için dolandırıcılık ile suçlandım. Belediye bize ruhsat vermedi, kaçak yapamazdık. Dolandırıcı olsaydım hissesi olanların paralarını iade etmezdim. Tüm paralar faiz de duruyor. İnşaata başlasaydık paraları kullanırdık. Yer teslimi yapılsa da sahada kala oturan evleri olan insanlar var. İyi niyet protokolü yaptık. İZBETON'la yaptığımız bu protokole göre müteahhit firma işi yapacak, biz de paraları ona vereceğiz.”

Yıldırım Kuruoğulları (Örnekköy 4. Etap yüklenicisi): “Dolandırıcılık iddialarını reddediyorum. Belediye başkanları, İZBETON yöneticilerini tanımam. Tanımadığım insanlarla nasıl bir fikir birliği içinde dolandırıcılık yapabilirim? 4. Etap inşaatı için teklif sundum ve kabul edildi. 3. Etapta yanlış beton sebebiyle bizim de inşaatımız durduruldu. 3. Ve 4. Etap aynı SGK numarası ile işlem yaptığı için bizi de durdurdular. Halbuki sorunun bizimle alakası yok. Sözleşmeler nedeniyle alt taşeron, mühendislik, güvenlik görevlilerinin ücretlerini ödedim. İşin sürekli durması sebebiyle zarara uğradım. Kooperatiflerden hala alacağım var. Bırakın birlikte dolandırıcılık yapmayı mali olarak zarardayım. İnşaatın yüzde 51’ini yaptım. Sebebinin ben olmayan gecikmeler olmasaydı bu işi hızla bitirecektim. 202’ün sonunda iş tamamlanacaktı. 5. Etap blokların neredeyse tamamı bitti. Her şey düzenle yürüseydi, engellemeler olmasaydı 2 yılda işi bitirecektim. Belediye başkanı değiştir. Cemil Bey kooperatiflerle sözleşmeleri feshetti. İş durdu. Bana kooperatif bildirim yapmadı. Okçuoğlu firması ile anlaşma yapıldı ancak sözleşmeme hala aktif. Ödeme alamadık. Büyükşehir bizi destekleyin dedi ancak mağduriyetim arttı. Kooperatiften aldığım paranın fazlasını sahaya yansıttım. Bu kadar zarar etmişken nasıl bir hileli yol izlemişim bilmiyorum. Kooperatif ile de davalığım. Nasıl nitelikli dolandırıcılık yaptım bilmiyorum.”