Son Mühür/ Emine Kulak- Konak Belediyesi’nin Mayıs Ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu idaresinde gerçekleşti.

Meclisin gündemini, Konak Belediyesi’nin 2025 yılı gelir ve giderlerini oluşturan kesin hesap oluşturdu. Kesin hesaba göre Konak Belediyesi 2025 yılı için 5 milyar TL’nin üzerinde gelir elde etmeyi beklerken ancak 3 milyar TL gelir elde etti. Yine kesin hesaba göre 2025 yılı giderlerin 3 milyar 336 milyon TL olarak gerçekleşmesi gerekirken 3 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu tabloya göre Konak Belediyesi’nin gelir hesabındaki sapma yüzde 40 oldu. Belediyenin toplam borç yükü ise 1 milyar 339 milyon oldu. Bütçe açığı ise 148 milyon oldu.

CHP’li Yıldız: Konak ayağını yorganına göre uzatmıştır

Mali tablo için söz alan CHP’li Meclis Üyesi Ahmet Yıldız, “İller bankasından gelen kaynaklardan kesilme olmasına rağmen Konak Belediyesi ayağını yorganına göre uzatmıştır” diye konuştu.

Önen: Bütçe disiplini açısında ciddi sıkıntı oluşturmaktadır

Belediyenin, faaliyetlerini borçlanma yöntemiyle sürdürdüğü söyleyen AK Partili Meclis Üyesi İlhan Önen “Bu tabloların bu şekilde bizlere hazır sunulmasında emekler var. Bu uzun meşakkatli çalışmanın sonucunda gerçekleşen işler. 2025 yılı gelir tahmini 5 milyar 380 milyon. Gerçekleşen ise 3 milyon. Öngördüğünüz bütçeden yüzde 40 sapma var. Bu sapma sadece 2025 yılında olmuyor. 2024 yılında da sapma yüzde 36 idi. Bu sapmalar sürekli artıyor. 2025 yılı gelirleri ise 3 milyar 336, gerçekleşen gider ise 3 milyar. 2024 yılının gelirinde de sapmalar vardı. Personel gideri yüzde 80’ini oluşturuyor. Yüzde 5 faiz harcıyorsunuz. Vatandaşa, Konak’a hiçbir hizmet olmuyor. 2025 yılında ödenen kredi tutarı 349 milyon, 2024 yılında ise 827 milyon. Sürekli borçlanma hissi ihtiyaç duyuyor. Belediyenin borç yükü 1 milyon 389 milyon. 3 milyar gelir vardı, yüzde 35’i ise borçlara gidiyor. 2025 yılında topladığınız bütçe geliriniz neydi? Hiçbir şey yapmasanız sadece geliri borcu kapatmaya çalışsanız belki kapanır, belki kapanmaz. Bugün itibariyle vadesi geçmiş alınacak 1 milyar 281 milyon. Vadesi geçmiş alınacak bütçemizin yüzde 32’ini oluşturuyor. Merkezi hükümetten kesilerek gelen paramız var dedi, bu tabloya bakılarak mı yaptı yoksa ezbere mi konuştu. Bence ezbere. Merkezi hükümetten gelen gelir 1.5 milyon. Gelen paralar devam ediyor. 2024 yılında belediyeyi devraldığınızda 1 milyon borcunuz vardı. Konak Belediyesi’nin çarpma işlemiyle arası iyi, eksi işlemi ile değil. 2025 yılı mali tablosu incelendiğinde nakit üretiminde sıkıntı yaşadığı, faaliyetlerini borçlanma yöntemiyle sürdürdüğü görülmüştür. Öngörülen gerçekleşme kapasitesinin zayıfladığını göstermektedir. Belediyenin kendi şirketine ayni sermaye artışı yapması, bütçe disiplini açısında ciddi sıkıntı oluşturmaktadır. Söz konusu mali tabloya muhalefet şerhi düşüyoruz” dedi.

CHP’li Yıldız: TC’den daha zengin, kaynakları farklı elde eden bir kurum değiliz

Eleştirilere yanıt veren CHP’li Meclis Üyesi Ahmet Yıldız, “Vadesi geçmiş borçların, alacakların alınmadığını, ezbere konuştuğumu bahsettiniz. Açıklayayım; Bütçedeki sapma sadece Konak Belediyesi ile ilgili bir durum değil. Hazine ve maliye bakanlığı da orta vadeli programda öngörülen enflasyon yüzde 16 idi. Şimdi ise yüzde 14. Konak Belediyesi devletten daha büyük bütçe yönetmediğini biliyoruz. Bakanlığın dış borç stoğu 564 dolar. Bunun stoktaki milli gelire yüzde 35. 2025 yılındaki borç kendi şirketlerimize olan borçlarımız. Diğerleri de dış piyasaya olan borç. Bunlar da 2026 yılında ödeniyor. Geçmişteki borçlarımızı da katarak ileriye dönük rakamı konuşuyorsunuz. Kredi, faiz, borç ise 2026 yılında kredi ve faiz borçlarımızı ödedik. O rakamdan sadece 475 milyon kaldı. Şuanda diğer vadesi geçmiş alacaklar ise bazı firmalara kestiğimiz cezalar. Kapanan firmadan olan alacak. Alacak gelir hanesine yazılır. Kredi faiz oranları ise daha düşük kredilerle bu işleri halletmek isterdik ancak hükümetin CHP’li belediyelere yaptığı silkeleme politikası. 400 milyon borçlanmayı öngörmüştük, bir defa kredi çekmek için meclisten izin istedik. Bunun 240 milyonunu kullandık. İller Bankası’na başvuru yaptık bu kredi için veremeyiz dediler. Bu yüzden bir yüksek faizle bu krediyi almak zorunda kaldık. Asli olan hizmetlerimizi yerine getirdik. TİS’ten kalanlar hariç, işçi ve memurlarımızı zaman zaman sekteye uğrasa da mağdur etmeden maaşlarını ödedik. TC’den daha zengin, kaynakları farklı elde edilen bir kurum değiliz. Vergilerle bu süreçleri tamamlıyoruz” şeklinde konuştu.

AK Partili Özen: Rakam şişirmeleri de patlamış

Belediyenin hiçbir ilerleme kaydetmediğini belirten AK Parti Grupbaşkanvekili İsmail Özen, “ Hükümetin bir faydası yok algılamasını kaldırmamız lazım. Tahsilatımızın yüzde 50’si hükümet tarafından sağlanıyor. SGK giderleri 2 milyar. Faiz giderlerimiz yüzde 6. Belediyemizin de hiçbir şey yapmaması da normal karşılanmaktadır. Belediye hiçbir ilerleme kaydetmiyor. Rakam şişirmeleri de patlamış. Bu sebeple AK Parti grubu olarak ret oyu kullanacağız” ifadelerini kullandı.

AK Partili Erol: Beklediğimiz öncelik yatırım

Karşıyaka belediye başkanının Ankara’da kurduğu temaslara örnek veren AK Partili Meclis Üyesi Emrah Erol, “Konak Belediye bütçesi ile hükümetin bütçesini karşılamak doğru değil. Türkiye’de onlarca belediye bütçe fazlası vermiş. Bizim eleştirilerimiz 7 yıldan beri dikkate alınması söz konusu olsaydı borcumuz bu rakamlara gelmezdi. Konak Belediyesi ve halk olarak beklentimiz öncelik yatırım. Yatırım yapılmadıktan sonra bütçelerin bir anlamı yok. Asgari ücrette hükümetimiz hakem pozisyonunda. Asgari ücretin kat kat fazlasını veriyoruz noktada devletin hiçbir kurumunda da asgari ücretle çalışan yok. Asgari ücrete çalışan yok ama asgari ücretle çalışmış gösterilenler var. Hükümet kanadı noktasında dışarıda, hükümetle karşı karşıya Konak aleyhine bir şey varsa Konak’ın yanındayız. Bakanlık’tan talep edilen bir şey varsa temas kurulur. Karşıyaka Belediyesi de yakın zamanda görüşme yapıldı. Talepleri alındı. Mali Bakanlığı’nın ne yaptığı ile ilgili benim bir yetkim yok. Derdimiz beraber bir şeyler yapmak” dedi.

AK Partili Önen: Toplamda borç 3.5 milyar

Belediyenin borcunun 2 yılda 2 kat arttığını öne süren AK Partili Meclis Üyesi İlhan Önen, “ Bilanço ve kesin nizama bakıyoruz. Bankalara olan borç 480 milyon. Piyasaya 795 milyon var. Kime borç olduğuna göre değişmiyor. SGK’ye 1 milyar 737 milyon. Vergi borcu, kıdem tazminatını topladığınızda nasıl 700 milyon oluyor? Toplamda borç 3.5 milyar. İşçinin hala alacağı var. Yüksek maaş veriyorsunuz diyorsunuz. İş günün sonunda kayda değer bir şey yapamıyor. Övünen nokta yüksek maaş verilmesi. Devletle, hükümetle kıyaslıyorsunuz. Deprem bölgesine yaptığı yatırım 3 trilyon. Borçlanmaya karşı değiliz ama ne için yapıyorsunuz? Sosyal yardım yapamıyorsunuz. Daha hizmet binası bitmedi. Büyükşehir bize hizmet binası yapacak, para vermediği için hizmet binası duruyor. Borçtan dolayı mülklerimizi sattık, kiracı durumdayız. Kendi şirketimize borcumuz var diyorsunuz. Borç yine sizin borcunuz. Sabit giderleri yapabilmek için borçlanıyorsunuz. Borç 2 yılda 2 kat arttı. Bu şekilde devam ederse biz bir sonraki yönetime devasa borç bırakacağız” dedi.

AK Partili Yıldız: Belediyeyi delege seçimlerinin arka bahçesi haline getirdiniz

Konak Belediyesi’nde görev yapan personellere dikkat çeken ve belediyenin delege seçimlerinin arka bahçesi olduğunu öne süren AK Partili Meclis Üyesi Hakan Yıldız, “ Konak personel maaşını ödeyen bütçeye sahip belediye. Geçen 5 yıl önce bu meclis salonunda SGK yapılanması yapıldığı dönemde ifade edilmişti. Çalışanlarımızın büyük çoğunluğu şirketlerde. Yüzde 75 belediye şirketlerine aktarıyorsunuz ve biz şirketleri denetleyemiyoruz. Şirketlerde kadro şişkinliği var. Belediyeyi delege seçimlerinin arka bahçesi haline getirdiniz. İlçe seçimlerinin ödülü haline getirdiniz. Bu yüzden 300’e yakın personel aldınız. Almaya devam ediyorsunuz. Bu durumun tek nedeni alışkanlık haline getirdiğiniz yönetim anlayışı. Kadro şişirmeye devam ettiniz. 2 yıldır personel rejimini doğru yönetmediniz. Bütçe denkliğiniz yok demiştim, denklik sağlayacağız demiştiniz. Gerçekleşmesi yüzde 60. En kötü gerçekleşmeye sahip bütçe. Açığı kapatmak adına ruhsat harçlarını arttıran belediye. Esnafın omuzlarına yük yüklediniz. Orta kademede bir pastane 65 bin lira ödüyor. Bütçenin büyük bölümünü esnafa yıkmışsınız. Hani esnaf dostu oluyorduk? Acil olarak personel sistemini gözden geçirmeniz lazım. Bu tabloyla, hesapla yatırım şansınız yok. Yüzde 75’i geçen personel yapınız var. Bundan vazgeçin. Şuana kadar iş ahdine oturup, uzlaşarak son verdiniz? Bu hızla giderseniz işçi maaşı katlanacak. Konak’ı borçsuz halden borçlu hale CHP getirdi. Turizmin kalbi olacağız olamıyoruz. Esnaftan harç alıyorsunuz. Bunlara bakalım. Konak personel maaşı ödemesine rağmen, parklar, çöpleri sıkıntılı” dedi.

CHP’li Yıldız: Yatırım yapmadık, hizmetleri devam ettirdik

Tasarruf tedbirleri nedeniyle yatırım yapmadıklarını söyleyen CHP’li Meclis Üyesi Ahmet Yıldız, “ Enflasyonist ortamda işçinin, emekçinin ezilmesini istemem. Konak’ta Türkiye’de bizim. Umarım hükümet mali politikaları daha dengeli yapar o zaman biz de rahatlarız. Evet sapmalar oluyor. Biz gelir ve giderimizi dengede tuttuk. Evet yatırım yapmadık. Tasarruf tedbirleri nedeniyle yatırım yapmadık. Olağan hizmetleri devam ettirdik. Personellerimize hiç borcumuz olmadı.

CHP’li Tokgöz: Gelir düşmüş ama buna rağmen hizmet gerçekleşmiş

Eleştirileri gerçekçi bulmayan CHP’li Meclis Üyesi Simge Tokgöz, “Delege işlerine dönüşen yönetimiz yok. 2025 yılında 148 milyon bütçe açığı oluşmuş. Gider gerçekleşme yüzde 58, gelir gerçekleşme ise yüzde 66. Toplam giderimiz 2.2 milyar TL Yatırım 270 milyon civarında. Biz parayı günlük yaşam için harcıyoruz. Bunlar gerçekçi eleştiriler değil. Yaşanan tabloda gelir düşmüş ama buna rağmen hizmet gerçekleşmiş. 2025 yılı bütçesi merkezi hükümetin bütçesi, yerel yönetimlerin silkelendiği tablodadır. Bu belediye hiçbir koşulda hizmetinden geri adım atmamıştır. Sınırlı kaynakları en doğru şekilde, kamu kaynakları doğrudan toplumsal yaşama yönelttik. Biz bütçemizi savunuyoruz. Kriz yönetiminde başarı olarak görüyoruz. Biz sadece bütçemizi değil, bu emeği de savunuyoruz” dedi.

Mutlu, personel maaşlarına değindi, sendika yöneticileri ile geçen diyaloğu söyledi

Personellerin TİS hakları için sendika yöneticileriyle görüştüklerinde maaşların yüksek olduğunu ödeyemeyeceklerini söylediklerini, sendika yöneticilerinin ise kamuda alacakları kalsın dediklerini ifade eden Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “İller Bankası 2025 yılında kesinti 305 milyon. Personel sayısında ise biz geldiğimizde 2 bin personeli bugün ise bin 939 tane var. Bizim personel sayımızı düşürmek için emekliler ayrılmalı. Emekliler, emekli maaşının düşük olduğu için ayrılmak istemiyorlar. Konak İlçe kongresinden sonra 6 kişi alındı. Geldiğimizde personel almamak için direndik. Teknik kadromuz eksik. Ama personel sayısını azaltarak gerçekçi bütçe yapmak istiyoruz. 2 yılda aldığımız personel sayısı da 155. En başta verimliliği, toplam kalitesi, başarıyı önemseyen biriyim. Sadece maaş ödemekten hoşnut değilim. Zorlandığımız bir sene oldu. 2026 yılında daha iyi gidiyoruz. İşçi arkadaşlarımızın TİS alacakları var. Matematik bilen insanlarız, o maaşların ödenemeyeceğiniz biliyorduk. Bu çalışmaların içinde TİS yaparken, sendika yöneticilerine bu rakamları ödeyemeyiz dedik. Sendika ise kamuda alacağı kalsın demişti. Daha sonra gelir, eylem yaparsınız dedik. Bunu bir tek Konak değil diğer ilçe belediyeler de söyledi. Biz Büyükşehir’in şirketi İzelman ve itfaiyeye hissedarız. Bize ödeme yapılacaktı. Devir hala Bakanlık’ta bekliyor. O devir gerçekleştiğinde Büyükşehir’den alacağız. Bu devirler önceden olsaydı ödememizi çoktan yapılacaktı. Ödemelerde sıkıntı olmazsa belediye binamız bitecek” dedi.