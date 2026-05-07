Son Mühür- Bu Anneler Günü kapsamında Konak sahili bambaşka bir neşeye ev sahipliği yaptı.“Konaklı Anneler Sporla Mutlu” aerodans etkinliği, Konaklı anneleri Karantina Meydanı’nda bir araya getirdi. Etkinlik her yaşa hitap etti. Anneler, etkinlik sonunda Erik Dalı türküsü eşliğinde dans ederek unutulmaz bir Anneler Günü anısı yarattı. Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkür eden Konaklı kadınlar, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle aktardı:

Hiçbir etkinliği kaçırmayan Nalan Ayrancı:

“Konak Belediyesi’nin yapmış olduğu etkinliklerden çok memnunum. Spor, Anneler Günü, 23 Nisan… Tüm etkinliklere katılıyorum ve çok memnunum.”Moral bulduklarını belirten Firdevs Künday:

“Konak’ta yaşayan kadınlar olarak belediye başkanımızdan ve belediyemizden çok memnunuz. Çok güzel etkinlikler yapılıyor ve bu etkinlikler bizi motive ediyor. Bu sıkıntılı günlerimizde bize büyük destek oluyor. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Bebeğiyle dansın tadını çıkaran Yeşim Çiçekçi:

“Konak Belediyesi’nin yapmış olduğu bu etkinlik için teşekkür ediyorum. Ben dört aylık bebeğimle katıldım ve çok eğlendim. Biz annelerin, bu tarz etkinliklere çok ihtiyacı oluyor.”