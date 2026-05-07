Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kültür merkezi olan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), dün akşam yine unutulmaz bir gösteriye şahit oldu.

Şehrin en prestijli salonlarından birinde sahne alan İzmir Oda Orkestrası, uluslararası alanda tanınan iki ismi; Jana Kuss ve William Coleman’ı misafir ederek dinleyicilere dolu dolu bir gece sundu.

Yalnızca İzmirliler değil bütün sanatseverler bir arada

Saat 20.00’de büyük salonda başlayan bu özel dinleti, yalnızca İzmir halkını değiş değil kente dışarıdan gelen önemli konukları da bir araya topladı.

Konserin izleyicileri içerisinde, aynı gün kapılarını açan ve iki gün boyunca sürecek olan Uluslararası İzmir Kültür Politikaları Çalıştayı’nın katılımcıları da bulundu.

Berlin’den İzmir’e uzanıyor

Sahnenin yıldız isimleri, 1991 yılında Berlin’de temelleri atılan ve o günden beri prestijini koruyan Kuss Quartet’in hayata geçiren kemancısı Jana Kuss ile viyoladaki deneyimiyle bilinen William Coleman oldu.

Tamamen Coleman’ın koordinatörlüğünde ve yönlendirmesiyle hayat bulan bu özel gösteri, dinleyiciye sunulan iki farklı bölümden oluşuyordu.

Sahneye çıktığında bir çevirmen desteğiyle dinleyiciyle bağ kuran Jana Kuss, seslendirecekleri eserlerin teknik ayrıntıları dışında ruhunu anlatan kısa bir açılış konuşması gerçekleştirerek sanatseverlere teşekkür etti.

Sanatseverlerden büyük ilgi gördü

Yaklaşık 50 dakikalık ilk bölümün sonrasında kısa bir ara verildi. Konserin ikinci yarısında ise William Coleman, repertuvarda bulunan bestelerin hangi dönemlerden geldiğini ve nasıl bir arka plana sahip olduğunu dinleyicilere aktardı.

Yaklaşık 40 dakika süren bu son bölümde, İzmir Oda Orkestrası sanatçılarının dünyaca ünlü solistlerle yakaladığı uyum ilgi gördü.

Gecenin bitiminde, Kuss ve Coleman’ın sahnedeki enerjisi ile orkestranın profesyonelliği harmanlanınca, salonu dolduran kalabalık sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.