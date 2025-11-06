Son Mühür / Yiğit Uzun - Konak Belediyesi’nin 2024 yılında Avrupa Birliği hibe programı kapsamında düzenlediği “Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık Projesi (SPACE)” isimli iklim zirvesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Gözaltına alınan üç belediye bürokratı, savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLAMA TALEBİNE RAĞMEN SERBEST KALDILAR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “İklim Zirvesi” soruşturmasında, Konak Belediyesi AR-GE Müdürü Kamuran Bülent Köstem, AR-GE biriminde görevli bir memur ve belediyenin iştiraki Merbel A.Ş. personelinden iki isim, Mali Şube ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık sorgusuna çıkarılan üç şüpheli, “edimin ifasına fesat karıştırma” suçlamasıyla tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Mahkeme, delil durumu ve mevcut veriler doğrultusunda tutuklama talebini reddederek, şüphelilerin adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

İHALE SÜRECİNDE USULSÜZLÜK ŞÜPHESİ

Soruşturma, 19–23 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenen ve Avrupa Birliği’nin Şehir Eşleştirme-II hibe programı tarafından desteklenen “İklim Zirvesi” organizasyonunda yapılan hizmet alım ihalesine ilişkin usulsüzlük iddialarına dayanıyor.

İhale kapsamında yüklenici firmanın yemek, konaklama ve ulaşım hizmetlerini eksik yerine getirdiği; öğle yemeği yerine sandviç ikram edildiği, bazı konukların belediye araçlarıyla taşındığı yönünde şikayetler üzerine savcılık devreye girmişti.

29 Temmuz 2024 tarihinde yapılan ihaleyi, 1 milyon 580 bin 650 TL teklifle Ankara merkezli RL Teknik Sistem Organizasyon ve Bilişim Ltd. Şti. kazanmıştı.

SAVCILIK SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRİYOR

Savcılığın, belediye evrakları, ihale dosyaları ve ödeme kayıtları üzerinde incelemesini sürdürdüğü, kamu zararı ihtimaline karşı dosyanın genişletilmesi yönünde hazırlık yaptığı öğrenildi.