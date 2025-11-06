Son Mühür / Yiğit Uzun - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “Edimin İfasına Fesat Karıştırma” soruşturması, geçtiğimiz hafta Konak Belediyesi’nde düzenlenen Avrupa Birliği destekli “Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık Projesi (SPACE)” kapsamında yapılan hizmet alım ihalesinde usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Konak Belediyesi AR-GE Müdürü Kamuran Bülent Köstem, bir belediye memuru ve belediyenin iştiraki Merbel A.Ş. bünyesinde görevli iki personel gözaltına alınmıştı.

Dün savcılıktaki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başkan Mutlu adliyede

Bugün sabah saatlerinde Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu, Bayraklı Adliyesi’ne gelerek mahkemeyi takip etti.

Mutlu’nun ziyareti, soruşturma sürecine dair belediye yönetiminin gelişmeleri yakından izlediğini gösterdi.

Savcılık kaynakları, dosyada kamu zararı ihtimaline yönelik incelemelerin sürdüğünü bildirdi.