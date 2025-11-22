Konak’ta polis ekiplerinin şüpheli hareketleri nedeniyle durdurduğu S.Ç.Y. adlı firarinin, uyuşturucu ticareti ve hükümlünün kaçması suçlarından toplam 16 yıl 11 ay 2 gün hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uygulamada firari ortaya çıktı

İzmir’in Konak ilçesinde polis ekipleri, devriye sırasında şüpheli hareketlerde bulunduğu değerlendirilen bir kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapmak istedi. Yapılan sorguda şüpheli S.Ç.Y.’nin “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ile “hükümlü ve tutuklunun kaçması” suçlarından toplam 16 yıl 11 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan S.Ç.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan firari, cezaevine teslim edildi.