Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde uzun yıllar görev yapan Yıldız Devran, son olarak Bergama Mezarlıklar Müdürlüğü’nde gasilhane şefi olarak görevlendirildiği öne sürüldü. Devran, büyükşehir belediyesi bünyesinde farklı dönemlerde çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştu.

Yıldız Devran, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde uzun yıllar Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı görevini yürüttü daha sonra Genel Sekreter Yardımcılığı’na atanmıştı.

SOYER DÖNEMİNDE GÖREVDEN ALINDI, MAHKEME KARARIYLA İADE EDİLMİŞTİ

Kocaoğlu’nun ardından 2019-2024 yılları arasında Tunç Soyer’in belediye başkanlığı döneminde Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden alınan Devran, mahkeme kararıyla tekrar görevine iade edilmişti.

CEMİL TUGAY DÖNEMİNDE YENİDEN GÖREVDEN ALINDI

2024 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Cemil Tugay, Mayıs ayında Devran’ı tekrar görevden aldı. Bir süredir “kızakta” bekleyen Devran’ın, son olarak Bergama Mezarlıklar Müdürlüğü’nde gasilhane şefi olarak görevlendirildiği öne sürüldü.