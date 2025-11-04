Son Mühür / Yağmur Daştan - Konak Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde, Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu yönetiminde gerçekleştirildi. Birleşimde, başkanlıktan ve meclis üyelerinden gelen önergeler ilgili komisyonlara gönderilirken, komisyonlardan gelen önergeler de meclis üyelerinin onayına sunuldu. Meclis toplantısında TOKİ tartışması damgasını vurdu. CHP grubunun hükümetin yaptığı Sosyal Konut Projesi’ne yönelik eleştirilerine AK Parti Grubu’ndan ‘kooperatif’ hatırlatması ve TOKİ çıkışı geldi. AK Parti, “Bu kentte engellenen asıl TOKİ’dir” dedi.

Toplantının başında Başkan Mutlu, Sayıştay Raporu hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Küpeli: Nasıl yapacaksınız bu dediklerinizi?

Konak Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Cemal Küpeli, iktidarın Sosyal Konut Projesi’ni eleştirdi. “AK Parti Grubuna yaptıkları Sosyal Konut Projesi açıklaması için bir soru yöneltmek istiyorum; bu sosyal Konut Projesi’nin maliyeti nedir? Başlangıcı ve sonucu nedir?” sorusunu yönelten Küpeli, “Dar gelirli vatandaş konutlara yazıldığı zaman aylık kaç para taksit ödeyecek. Bu ülkenin yüzde 80’i asgari ücretle çalışan, 16 bin 200 lira emekli maaşı alan yoksul halk bu konutlardan nasıl edinecek? Bunları lütfen bize açıklayın, bizde sizi saygıyla selamlayalım. Siz bu halkla dalga mı geçiyorsunuz? Bugün bankaya gidin 2 milyon çekin geriye dönüşü 7-8 milyonu buluyor. Kiminle alay ediyorsunuz? Bugün inşaat maliyetleri binde bin 500 arttı. Nasıl yapacaksınız bu dediklerinizi? Deseniz ki bu Sosyal Konutları hiçbir bedel almadan yoksul halka vereceğiz deseniz saygıyla selamlardım sizi” dedi.

AK Partili Erol: Bu proje İZBETON faciasına benzemez!

Küpeli’nin eleştirilerine karşılık İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yargıya taşınan “kooperatif” eliyle yapılmak istenen konutlarını hatırlatan AK Partili Emrah Erol, “Bu proje İZBETON faciasına benzemez. Biliyorsunuz İzBB böyle bir projeye başladığında, vatandaştan paraları topladılar ve şimdi ne para var ve ev. Sanıyorlar ki TOKİ’nin de yaptığı böyle olur… Ama teslim ettiğimiz konutlar, insanın yüzünü güldürüyor. 1 artı 1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, aylık ödemeleri 6 bin 750 TL sabit taksit ve 240 ay. 2 artı 1 ev için toplam ödeme 2 milyon 200 bin TL, aylık 8 bin 250 TL taksit. 3 artı 1, 2 milyon 650 bin TL olacak ve 240 ayda 9 bin 938 TL. Şu anda hiçbir mahallemizde bu denli kiralar kalmadı. Ama biz kiraların da altında olan meblağlar ile İZBETON faciası gibi olmayacağını, bakanlık garantisi ile yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Maliyet fiyatları arttı”

AK Partili Erol’un açıklamalarının ardından “İzBB’nin yaptığı işte maliyet fiyatları arttı. Bu ülkede bu işin altından kalkmak mümkün değil” yanıtı veren CHP’li Küpeli, “İnsanları açlığa mahkûm etmişsiniz şimdi çıkıp dar gelirli yurttaşların onurlarıyla oynuyorsunuz. Kooperatifçiliğin kitabını solcular, sosyal demokratlar ve devrimciler yazmıştır” dedi.

“Aile yılı” hatırlatması yaptı

CHP Meclis Üyesi Emrah Kazımoğlu da “Bu yılı aile yılı ilan etmiştik ama ben AK Parti Grubu’nun üç çocuktan vazgeçmesine sevindim. 1 artı 1’leri özendirdiğinize göre üç çocuktan da aileden de vazgeçmişsiniz. Çünkü hiçbir aile orada yaşamaz. Hatırlıyorum reisin kendisi bile bu 1+1’lere tepki göstermişti, imar planlarından kaldırın bunlar başka amaçlara hizmet ediyor demişti. Deprem bölgesinden bahsettiniz, hadi gidelim deprem bölgesinde kaç kişi evsiz! 50 bin konut için milyonlarca insan başvurdu, paraları çalıştırdınız ama ortada ev yok” dedi.

AK Partili Yıldız: Bu şehri yönetenler bile kooperatif mağduru!

Yaşanan tartışmaların ardından söz alan AK Parti Meclis üyesi Hakan Yıldız ise şu ifadeleri kullandı: “CHP’nin Konak’ta bir hastalığı var… Ne Konak’ın meselelerine hakimler ne mecliste tek kelime ederler. Mesela deseler ki 21 bin konut yaklaşık 21 ilçeye tekabül ediyor, TOKİ neden Konak’ta proje yapmadı, ihtiyaç yok mu deseler bu eleştiriyi memnuniyetle alırdık. Fikir sahibisiniz ama önce bilgi sahibi olmanız lazım. Yatırılan paralar buhar olmuş, 3 milyar hiç edilmiş ve hayal satılmış. TOKİ’nin İzmir’de yaptığı projeleri engelleyen bir anlayışınız var. Bitmiş konutlara açtığınız davalarla dar gelirli vatandaşlar tapularını alamıyor, bundan haberiniz var mı? İzmir’deki iktidarınızda 40 bin konut bitirmişiz… 32 yılda 40 bin konut üretirken 21 bin konut vaat ederken, deprem nedeniyle 6 bin konut yapmışken, AFAD hak sahibi olanlardan daha bir lira para almadı. İşte, sosyal devlet budur. Eleştirecekseniz kendi gerçekliğinizi göreceksiniz. Bugün bu şehri yönetenler bile kooperatif mağduruyken kooperatifçiliği ağzınıza almayacaksınız. Büyükşehir’de daha aktif vaziyette olan bir arazide 450 kardeşimizin dolandırılmasına ses çıkardınız mı? İnsan önce kendi evinin önünü süpürmeli. Siz emekçiler yapı kooperatifi gerçeğinden haberdar mısınız? 450 mağdur var, bundan CHP’nin meclis üyeleri haberdar mı?” ifadelerini kullandı.

“Maalesef bu kentte engellenen asıl TOKİ’dir”

“Ben yedi yıldır meclis üyesiyim. AK Parti ve MHP’nin yaptığı uyarıların yarısını dikkate alsaydı bugün bu kapıda eylem olmazdı” diyerek memurların meclis toplantısı öncesi yaptığı eylemi hatırlatan AK Partili Yıldız, “‘300 milyon lira borcunuz var, derhal ödeyin’ dedik. Her ay yüzde 5 prim teşviği alıyorsunuz’ dedik, güldüler ve eleştirdiler. ‘Beş yılın sonunda iki milyarın üzerinde borcunuz olur’ dedik, rakamları tutturduk. Bundan gurur duymuyoruz. Popülist politikalarla şişirdiğiniz kadrolar nedeniyle bu arkadaşlar bugün kapıda eylem yapıyor. Tunç Bey’e çok yalvardık. Biz oylarımızın arkasındayız, sizden de emekçilerin yanında olmanızı bekliyoruz. Ben Konak’ın meclis üyesiysem, Konak’ın hakkını tüm ilçelerden daha fazla savunmak zorundayım. Gelin, Konak’ın meselelerini tartışalım. İşçilerin neden maaşını alamadığını, kooperatif hayaliyle kandırdığınız insanları belgeleriyle ortaya koyarım. Biz bundan mutluluk duymuyoruz. İnsanların mağdur edilmesinin önüne geçmek istiyoruz. Maalesef bu kentte engellenen asıl TOKİ’dir. Bunun da baş mimarı İzBB’dir. TOKİ Başkanı, İzmir depremi olduğunda bu kentte yatıp kalkmış biriydi. İzmir’e daha fazla konut yapmak istediğini söylüyor. Ama ne yapsak engellemekten yorulduk. Ben Konak Meclis üyesi olarak hükümeti eleştiriyorum neden Konak’ta TOKİ yapamıyoruz? Çünkü arazi üretmiyoruz. Arazi üretmek İzBB yetkisinde değil mi? Nilüfer Hanım ‘Benim yerim var’ dese bin konutluk TOKİ için mücadele edeceğimizi çok açık söylüyorum” dedi.

AK Partili Yıldız’ın meclis salonu önünde Tüm Yerel Sen’e bağlı memurların yaptığı eylemi hatırlatması üzerine ise Başkan Mutlu, “Kapının önündeki eylem maaş ödenememesi için değil, memurlara maaş ödeniyor. Sosyal Denge Tazminatı ile ilgili bir rakam. Sayıştay’da da rakam yazıyor, 13 bin lira olan SDT’yi 30 bin lira ödediğimiz için kapının önündeki bu sıkıntı” bilgisi verdi.