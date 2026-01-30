Son Mühür/ Osman Günden - Rahim ağzı kanserine karşı toplum bilincini artırmak amacıyla her yıl ocak ayında çeşitli farkındalık çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda Medicana International İzmir Hastanesi, Bornova Belediyesi işbirliğiyle özel bir etkinliğe imza attı. Bornova Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda, HPV aşısının önemi ve erken teşhisin hayati rolü vurgulandı.

Bilim insanlarına dikkat çekildi

“Bugün Önlenebiliyorsa Onlar Sayesinde” başlığıyla düzenlenen sergide, rahim ağzı kanserinin erken teşhisinde büyük rol oynayan pap smear testine ve HPV aşısının geliştirilmesine katkı sunan bilim insanlarına temsili görsellerle dikkat çekildi. Sergi, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Uzman hekimlerden bilgilendirme

Serginin ardından düzenlenen söyleşide, Medicana International İzmir Hastanesi uzman hekimleri katılımcılara rahim ağzı kanseri ve HPV aşısı hakkında kapsamlı bilgiler verdi. HPV virüsünün bulaş yolları, tarama testlerinin önemi ve aşının koruyucu etkisi ayrıntılarıyla anlatıldı.

“Bilinçle önlenebilen bir kanser türü”

Etkinliğin açılışında konuşan Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Duygu Bölük, rahim ağzı kanserine karşı bilinçli olunduğunda hastalığın önlenebilir bir kanser türü olduğunu vurguladı. Erken teşhis ve düzenli taramaların hayati öneme sahip olduğunu belirten Bölük, toplumda bu bilincin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Bilim, emek ve toplumsal sorumluluk

Medicana International İzmir Hastanesi Marka ve Kurumsal İletişim Müdürü Özde Koca ise etkinliğin amacının yalnızca bilimsel bilgi paylaşımı olmadığını belirterek, bilginin, emeğin ve toplumsal sorumluluğun görünür kılınmasının hedeflendiğini ifade etti. HPV aşısı sayesinde rahim ağzı kanserinin önlenebilir bir hastalık haline geldiğini söyledi.

Erken teşhis hayati önemde

Etkinlikte konuşan hekimler, HPV’nin yüksek riskli türlerinin rahim ağzı kanserinin büyük bölümünden sorumlu olduğunu belirterek, düzenli taramaların ve aşının önlem ve tedavi sürecinde kritik rol oynadığını aktardı. Kanser görülme yaşının giderek düştüğüne dikkat çekilerek, erken tanının hayati olduğu vurgulandı.

Psikolojik destek süreci etkiliyor

Rahim ağzı kanseri teşhisinin hastalar üzerindeki psikolojik etkilerine de değinilen etkinlikte, tanı sonrası yaşanan yas sürecinin tedavi sürecini etkileyebileceği belirtildi. Uzmanlar, bu süreçte psikolojik desteğin önemine dikkat çekti.