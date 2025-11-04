Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) camiası, İzmir’in tanınmış siyasetçilerinden, eski milletvekili ve il başkanı Ali Rıza Bodur’un vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı.

Uzun yıllar boyunca partisinde aktif görevler üstlenen Bodur’un yaşamı boyunca verdiği demokrasi ve emek mücadelesi, sevenlerinin hafızasında iz bıraktı.

Deniz Yücel’den taziye mesajı

CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bodur’un kaybı nedeniyle derin üzüntüsünü dile getirdi.

Yücel mesajında şu ifadelere yer verdi: “Acımız büyük! Hayatını demokrasi mücadelesine adamış, 20. ve 22. Dönem İzmir Milletvekilliği ve İzmir İl Başkanlığı görevlerinde bulunmuş olan Sn. Ali Rıza Bodur’un vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim.”

Ali Rıza Bodur kimdir?

1946 yılında Uşak’ta doğan Ali Rıza Bodur, İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Kamu görevine İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü memurluğu ile başlayan Bodur, ilerleyen yıllarda İzmir Köy-Koop’un kurucuları arasında yer aldı.

Tariş İncir, Üzüm, Pamuk ve Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri Birlikleri’nde; ayrıca İzmir Belediyesi, DİSK, İZDAŞ ve KUTLUTAŞ-Dillingham ortak girişimlerinde yöneticilik görevlerinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği de yapan Bodur, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 20. ve 22. dönemlerinde İzmir Milletvekilliği yaptı. 20. Dönem’de ayrıca Çevre Komisyonu Başkanlığı görevini üstlendi. Evli ve bir çocuk babası olan Bodur, İzmir’de uzun yıllar boyunca aktif siyasi yaşamını sürdürdü.

Cenaze töreni detayları bekleniyor

Bodur’un cenaze törenine ilişkin bilgilerin önümüzdeki günlerde CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.

Partililer, yakın dostları ve İzmirli vatandaşların, Bodur’un anısına düzenlenecek törenlerde bir araya geleceği ifade edildi.