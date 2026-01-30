Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın kentte hayata geçirmeyi planladığı yapay yağmur projesi, çevre ve bilim camiasından yoğun eleştiriler almaya devam ediyor. Projeye yönelik tartışmalar sürerken, Başkan Tugay eleştirilere yanıt verdi ve uygulamanın amaçlarını kamuoyuyla paylaştı.

"MAALLİYETİ BELLİ DEĞİL"

Tugay, " Türkiye’de daha önce uygulanmayan bir iş olduğu için maliyet hesabı yapmakta zorlanıyoruz. Aklımızda olan şey, üniversitelerin onaylayacağı şekilde bir şartname oluşturmak. Henüz bu noktaya uzağız. Bu nedenle bir maliyet söyleyemiyorum. Yapacağımız işi zarar doğuracak şekilde yapmayacağımızı söyleyebilirim" dedi.

"BARAJ HAVZALARI ÜZERİNDE YAPILACAK"

Tugay, "Biz bunu yapalım derken, barajları doldurmak için baraj havzalarında yapılmasını düşündük. Yağışın az olduğu dönemler için planladık. Henüz bir tarih veremiyorum. Türkiye’de böyle bir firma da yok. Zararları konusunda söylenenler tahmini, bilimsel veriye dayanmayan söylemler. Toprağa zarar verecek bir iş değil. Bu tür endişeler için henüz çok erken. Yapacağımız zaman mutlaka duyuracağız. Şehrin üzerinde yapılmayacağından herkes emin olabilir. İzmir’in yararlandığı havzalar üzerinde böyle bir çalışma yapmak bana mantıklı geliyor" dedi.