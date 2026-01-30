Son Mühür / Yağmur Daştan - Manisa’da 18 yıldır sağlık hizmeti sunan Özel Sekiz Eylül Hastanesi’nin iflas ettiği yönündeki haberler kamuoyuna yansımıştı. Süreçle ilgili gelişmeler merak edilirken kamuoyuna yansıyan haberlerin ardından, hastane yönetimi açıklama yaptı. Açıklamada, hukuki sürecin iflas dairesiyle birlikte yürütüldüğü ve hastanenin faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Mahkeme kararı yayınlandı

Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 26 Ocak 2026 tarihli duruşmasında, hastaneyi işleten Sekiz Eylül Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin konkordato talebi reddedildiği açıklandı Mahkeme, şirketin borca batık durumda olduğunun tespit edilmesi üzerine iflasın adi tasfiye yoluyla yürütülmesine karar verdiğini duyurdu. Karar kapsamında, iflas işlemlerinin Manisa İcra ve İflas Müdürlüğü tarafından yürütülmesine, iflasın İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi uyarınca ilan edilmesine ve durumun Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne bildirilmesine hükmedildi. Konkordato sürecinde görev yapan komiser heyetinin görevine son verilirken, şirkete ilişkin tüm tedbir kararlarının kesinleşme beklenmeksizin kaldırıldığı bildirildi.

Hastane yönetimi: Faaliyetler sürüyor

Mahkeme kararının ardından Son Mühür’e konuşan Manisa Özel Sekiz Eylül Hastanesi Genel Müdürü Gültekin Akyol tarafından yapılan açıklamada, hastanenin faaliyetlerine devam ettiği vurgulandı. Akyol, “Konkordato sürecinde yaşanan olaylar, herhangi bir itiraz söz konusu değil. Hastanemizin faaliyeti devam ediyor, herhangi bir sorun yok. Resmi ilan sisteminde görülüyor. Bu haberi yapanlarla ilgili de gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yatılı ve ayakta tedavi hizmetleri devam ediyor”

Hastane yönetiminin açıklamasında, Sekiz Eylül Hastanesi’nde hem yatılı hem de ayakta tedavi hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdüğü kaydedildi. Hasta kabulü, poliklinik hizmetleri, acil servis ve tedavi süreçlerinde herhangi bir duraksama yaşanmadığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, hukuki sürecin devam etmesine rağmen sağlık hizmetlerinin bu durumdan etkilenmediği ifade edildi. Hasta güvenliği, sağlık çalışanlarının çalışmaları ve hizmet kalitesinin öncelikler arasında yer aldığı vurgulandı. Kamuoyundan yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesi istendi.

A grubu özel hastane statüsünde hizmet veriyor

2008 yılından bu yana faaliyet gösteren Özel Sekiz Eylül Hastanesi’nin, 7 bin 133 metrekare kapalı alanda Sağlık Bakanlığı kriterlerine göre A grubu özel hastane statüsünde hizmet veriyor. Hastanede 21 branşta 37 uzman doktor görev yaparken, toplam 106 hasta yatağı ile 34’ü yetişkin, 9’u yenidoğan olmak üzere 43 yoğun bakım yatağı bulunduğu biliniyor.