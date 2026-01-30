Son Mühür/ Beste Temel - CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, sel felaketi sürerken yapılan alaycı açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirtti. Kaya, afet anlarının polemik değil dayanışma zamanı olduğunu vurgulayarak, yapılan açıklamaları “fütursuzluk” olarak nitelendirdi.

Kaya, “İnsanlar can havliyle yardım beklerken afet alanını fon yaparak alaycı benzetmelerle siyaset yapmak yalnızca sorumsuzluk değil, aynı zamanda açık bir saygısızlıktır. Felaketin ortasında ‘mizah’ yapmaya kalkışmak, halkın yaşadığı mağduriyetle alay etmektir” ifadelerini kullandı.

“Sahada çalışanlar hedef alındı”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın selin ilk anından itibaren ekiplerle sahada olduğunu belirten Kaya, belediyenin tüm imkânlarının seferber edildiğini söyledi. Kriz yönetiminin kararlılıkla yürütüldüğünü ifade eden Kaya, sahada çalışanların masa başından yapılan polemiklerle hedef alındığını dile getirdi. “Gece gündüz çalışan ekipleri ucuz polemiklerle hedef almak ne gerçeği değiştirir ne de sorumluluktan kaçışı gizler” dedi.

“Afetler rant alanı değildir”

Afet anlarının siyaset yapılacak zamanlar olmadığını vurgulayan Kaya, “Bu anlar omuz verme, el uzatma ve çözüm üretme zamanlarıdır. Ancak belli ki bazıları için felaketler, halkın acısı üzerinden siyasi rant devşirilecek fırsatlar olarak görülmektedir. Bu anlayışı açıkça reddediyoruz” açıklamasında bulundu.

“Buca halkı kimin sahada olduğunu görüyor”

Buca’nın altyapı sorunlarının elbette konuşulacağını belirten Kaya, bunun yönteminin felaket anında alaycı açıklamalar yapmak olmadığını söyledi. Kaya, “Samimiyet, afet anında halkın yanında durmakla ölçülür. Buca halkı çok net görüyor: Kim sahada çalışıyor, kim kameraya oynuyor. Bu kent bunu unutmayacaktır” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.