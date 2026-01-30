Son Mühür / Erkan Doğan - Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde skandal! İzmir’deki sağanak yağış hastaneyi teslim aldı. Dün gece hastanenin bodrum katını su bastı, Sterilizasyon Merkezi de etkilenince ameliyatlar durdu.

Hastanede çalışmaya başlayan bir mahkum tarafından güneş panelleri çalınan Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi bu kez ikinci bir skandalla gündemde. Dün gece sağanak yağmur birçok ilçeyi olumsuz etkiledi. Ne yazık ki Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi yöneticileri de yağmura hazırlıksız yaşandı. Hastanenin bodrum katını su basarken, baskından ameliyat malzemelerinin steril edildiği Sterilizasyon Ünitesi de olumsuz etkilendi. Yağmurun etkisiyle birçok cihaz çalışmazken asansörler de bozuldu.

Onlarca hasta mağdur oldu

Su baskını nedeniyle hastanedeki hayati birimler devre dışı kaldı. Ameliyat bekleyen onlarca hasta ve yakını mağdur oldu. Hastanede bu baskını nedeniyle önemli bir maddi hasar da meydana geldi.

Hastanenin ameliyat malzemeleri Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Bu tam bir skandal!

Hastanedeki bir yetkili Son Mühür’e skandal durum hakkında bilgi verdi. Asansörlerin ve Sterilizasyon Ünitesinin hala çalışmadığını belirten yetkili, “Hastanemizdeki bazı ameliyat malzemeleri steril edilmek üzere Kemalpaşa Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Asansörler de hala çalışmıyor. Bu yönetim açısından büyük bir skandal” dedi.