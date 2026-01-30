Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’i etkisi altına alan şiddetli yağmur, yıldırım ve hortum, kent genelinde ciddi hasara neden oldu. Doğal afetten etkilenen ilçeler arasında Buca, Kemalpaşa, Bornova oldu. Yaşanan felaket sonrası alt yapı eleştirileri gündeme taşındı.

İzBB Başkanı Cemil Tugay yaşanan afet sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"KAMU YÖNETİCİLERİ ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPMASI GEREKİYOR"

Tugay, "İklim krizinden bahsettiğimizde şüpheyle yaklaşanlar var. Ancak sadece Türkiye’de değil, dünyanın tamamında anormal iklim hareketleri olduğunu açıklıyorlar. Avrupa’da zaman zaman korkunç seller yaşanıyor. Toplantılarda belediye başkanları hep sellere karşı önlem almaya çalıştıklarını söylüyorlar. Amerika’da yaşanan aşırı soğuklar, canlıların yaşamasına izin vermeyecek durumda. Yazın ise aşırı sıcaklıklar ve orman yangınları yaşıyoruz. Geçen yaz kuraklıktan muzdarip olduk. Son yağışlara kadar doğru düzgün yağış almadık. İzmir kuraklıktan muzdarip. Bu geçici bir durum değil. Sadece bu sene yaşanacak bir durum da değil. Ani ve sert yağışlarla rahatsızlık vermeye devam edecek. Buna önlem almamız ve insanlarımızın bilinçli olması, kamu yöneticilerinin de üstüne düşeni yapması gerekiyor" dedi.

"Metrekareye 80 kilogram yağış düştü"

Tugay, "Dünkü yağış hakkında da konuşmak istiyorum. Metrekareye 80 kilogram yağış düştü. Kısa sürede böyle bir yağış düşünce ister istemez su birikintileri oluyor; bugün bunu yaşadık. Bu olanlardan dolayı zarar gören yurttaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Binlerce belediye çalışanı sahadaydı. Çok kısa zamanda tahliyeler yapıldı. Birkaç saatlik dönemde yağan yağışın ardından bazı yerlerde yaşanan problemler, ne kadar hızlı müdahale etsek de bazı vatandaşlarımızın zarar görmesine sebep oldu" dedi.

"Bunlar çıkarılacak dersler"

Tugay, "Birkaç şeyi açıklamakta fayda var. Basan evlere bakınca çoğunun plansız, imarsız, plan dışı yerler olduğunu görüyoruz. Çoğu imar affıyla yapı kullanım belgesi almış. İkinci Sanayi Sitesi’nde dere taşkını oldu. Manda Çayırı taştı. Deniz seviyesinin ani yükselmesinden kaynaklandı. Liman arkası bölgesi aniden suyla dolunca deniz 1 metre yükseldi, dere dışarıya boşalamadı. Kemalpaşa Ulucak’ta menfez girişinde bir araç sele kapıldı ve menfezi tıkadı. Bunların hepsi bizim için çıkarılacak dersler. Önümüzdeki dönemde altyapı ile ilgili çalışmalar yapılacak" diye konuştu.

"Alt yapı çalışmaları için beklediğimiz kredilerin politik nedenlerle onaylanmamış olması İzmir’in canını yakıyor"

Tugay, "İzmir’de en çok altyapıya önem veriyoruz. Depreme dayanıksız binaların dönüşümüne ve ulaşıma kaynak ayırıyoruz. Doğru planlamalar yaptığımıza eminiz. Her şeyin düzelmesi zaman ve kaynak istiyor. Altyapı çalışmaları için beklediğimiz kredilerin politik nedenlerle onaylanmamış olması İzmir’in canını yakıyor. Bu durumun hâlen düzelmesini bekliyoruz. İkinci çevre yolu gibi projelerin bekletilmeden yapılmasını istiyoruz. Bunların siyasi bir tarafı yok. Bunlar devletin ve belediyenin yapması gereken işler. İzmir’in katma değerine baktığımızda bunu karşılayacak güç kesinlikle var" dedi.

"Saygılı yapıcı bir profil, diyalog içinde olmak zorundayım"

Öte yandan AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı'nın İzBB Başkanı Cemil Tugay ile haftada 3 defa görüştüğüne ilişkin konuşan Tugay, "AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile hükümetin İzmir’deki temsilcisi olarak, kentin gündemindeki sorunlarla ilgili zaman zaman görüşüyorum. Bu konuşmaların amacı doğru anlaşılsın. Hangi sorunun neden kaynaklandığını ve ne tür sıkıntılar yaşandığını aktarmak için görüşüyorum. Bilal Saygılı’nın yapıcı bir profil içinde olduğunu söyleyebilirim. Ancak bazı milletvekillerinin konunun içeriğini bile anlamadan, sadece siyasi eleştiri yapmak için konuya yaklaşmalarını yanlış buluyorum. Ben CHP’li bir belediye başkanıyım. Halkımız beni onayladı. Ancak belediye başkanlığı, hükümeti ilgilendiren konuları da kapsadığı için her siyasi kesimle diyalog içinde olmak zorundayım. İzmir’in sorunlarına çözüm üretmek adına diğer partilerin siyasi temsilcileriyle de görüşüyorum. Hükümet gücü tamamen onlarda, bu nedenle bu iletişimin olması gerekiyor. Konuştuğumuz konu sadece İzmir’in sorunları ve bizim hükümetten beklentilerimizdir" şeklinde konuştu.