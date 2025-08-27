Son Mühür/ Begüm Mol - “Fuar Şehrin Kalbinde” sloganıyla bu yıl 94’üncü kez kapılarını açacak İzmir Enternasyonal Fuarı, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak. Konak Belediyesi de Kültürpark Uzun Havuz’daki Belediyeler Sokağı’nda kurduğu standıyla 29 Ağustos-9 Eylül 2025 tarihleri arasında konuklarını karşılayacak.

Tarih ve kültür ön planda

Bu yıl Konak Belediyesi standının odak noktası ilçenin köklü tarihi ve kültürel mirası olacak. Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi’nde düzenlenen Kültürel Miras Söyleşileri, fuar standına taşınarak ziyaretçilere özel bir tarih yolculuğu yaşatacak.

Dileyenler, sanal gerçeklik (VR) gözlüğü ile Smyrna Agorası’nın 2 bin yıl önceki halini deneyimleme fırsatı bulacak. Ayrıca bando ve trio dinletileri fuar akşamlarına ayrı bir renk katacak.

Çocuklar için özel atölyeler

Konak Belediyesi standı, minik ziyaretçiler için de eğlenceli bir adres olacak. Hafıza oyunları, puzzle, yüz boyama, taç boyama gibi aktiviteler ve atölyeler fuar süresince çocuklara keyifli anlar yaşatacak.

Kültürel Miras Söyleşileri Programı

4 Eylül 2025 Perşembe | 19.30-20.00

Tahsin İşbilen – “İzmir Belleğine Müzikal Yolculuk”

(İsmet Tezan ve Serap Tamay eşliğinde)

6 Eylül 2025 Cumartesi | 19.30-20.00

Prof. Dr. Emel Kayın – “Bir Kültürel Miras Alanı Olarak Kemeraltı-Basmane ve Tarihi Oteller”

8 Eylül 2025 Pazartesi | 19.30-20.00

Doç. Dr. Funda Adıtatar – “Dünya Kültür Mirasında İzmir ve Konak”