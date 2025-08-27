Son Mühür/ Osman Günden - Meşhur kırmızı toprağı ve köklü çömlekçilik geleneğiyle tanınan Menemen, 4. Uluslararası Çömlek Festivali’ne hazırlanıyor. Menemen Belediyesi’nin düzenlediği festival, 5-7 Eylül tarihleri arasında Menemen Şehir Parkı’nda gerçekleştirilecek. Bu yılki etkinlikler arasında ürün satış alanları, workshoplar, yarışmalar, konserler, festival sohbetleri, paneller ve performans gösterileri yer alacak.

Tarihi Taşhan’da özel sergi

Festivalin önemli bölümlerinden biri olan Hemhal Sanatsal Seramik Yarışması ve fotoğraf yarışmasının sergi alanı bu yıl Menemen’in 400 yıllık tarihi Taşhan’ı olacak. Yarışmalarda dereceye giren eserler, festivalde düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.

41 ülkeden katılım

Geçtiğimiz yıl 39 ülkeden katılımcıyla gerçekleşen festivale bu yıl tam 41 ülkeden sanatçı ve akademisyenler katılacak. Türkiye’nin dört bir yanından gelen çömlek ustalarının yanı sıra ABD, Almanya, Arjantin, Japonya, İtalya, Güney Kore, İran, Fransa, Filistin, Norveç, Hindistan, Meksika ve Yunanistan gibi ülkelerden de sanatçılar Menemen’de buluşacak.

“Dopdolu bir üç gün”

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, festivalin Menemen çömlekçiliğini dünyaya tanıtmak için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, “Menemen çömleği bugün ihracatıyla dünyanın dört bir yanında. Bu yıl Hindistan’dan ABD’ye, Filistin’den Norveç’e, Arjantin’den Nijerya’ya kadar farklı kültürlerden onlarca sanatçı, akademisyen ve ustayı ilçemizde ağırlayacağız. Ziyaretçilerimizi dopdolu bir üç gün bekliyor” dedi.