Olay, Konak ilçesine bağlı Basmane Kapılar mevkiinde pazartesi günü saat 23.15 sıralarında meydana gelmişti. İddiaya göre taksi şoförü Deniz Örer ile araca binen yolcu D.M. (24) arasında ücret nedeniyle tartışma çıkmıştı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında D.M., yanında bulunan tabancayla Örer’e ateş etmişti. Ağır yaralanan taksi şoförü olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan Örer’in kullandığı taksinin direksiyonuna geçerek olay yerinden kaçmıştı.

Kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı

Cinayetin ardından polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin kimliği ve kaçış güzergahı tespit edilmişti.

D.M.’nin taksiyi bir sokakta bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştığı belirlenmişti. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alınmıştı. Üzerinde yapılan aramada ise cinayette kullanılan tabanca ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Meslektaşlarından uzun konvoy

Hayatını kaybeden Deniz Örer’in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Bayraklı Naldöken Fevzipaşa Camii’ne getirildi.

Taksici meslektaşları ise saat 11.00’de Kahramanlar Fuar Taksi önünde toplanarak cenaze alanına doğru uzun bir konvoy oluşturdu.

Konvoyun en önünde ise Örer’in saldırıya uğradığı taksi yer aldı. Cenazenin kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

“Kefenimizi cebimize koyarak çalışmak istemiyoruz”

Meslektaşlarından Ali Arda Karabulut, taksicilerin yaşadığı güvenlik sorunlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Beraber çalıştığımız bir arkadaşımızdı. Hatay depreminde depremzedeleri hiçbir ücret almadan taşıdığına bizzat şahit oldum. Evden çıkarken kefenimizi cebimize koyarak çıkmak istemiyoruz.

Biz sadece ekmeğimizin peşindeyiz. İki yıl önce Oğuz Erge’nin acısını yaşamıştık, şimdi de Deniz’i kaybettik. Yetkililer caydırıcı önlemler almazsa bu olaylar maalesef devam edecek.”

“Evden helalleşerek çıkmak istemiyoruz”

Taksici Hasan Hüseyin Savaş ise meslektaşlarının can güvenliği için önlem alınması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Arkadaşımız mesleğine yıllarca emek vermiş bir insandı. Biz artık evden çıkarken ailemizle helalleşmek istemiyoruz.

Sabah tekrar görüşeceğimizi bilerek evden ayrılmak istiyoruz. Taksilerde güvenlik kabini ve can güvenliği konusunda yetkililerden adım bekliyoruz.”

Aynı sokakta 19 yıl sonra ikinci taksi cinayeti

2007 yılında aynı bölgede taksi şoförü Mustafa Girgin’in de cinayete kurban gittiğini hatırlatan gelini Yeliz Yıldırım Girgin, olayın kendilerini derinden sarstığını söyledi.

Girgin, “Kayınpederim de yıllar önce aynı sokakta öldürülmüştü. 19 yıl sonra eşimin çocukluk arkadaşı Deniz’in de aynı yerde cinayete kurban gitmesi çok acı. Aynı sokakta yeniden böyle bir olay yaşanmasını istemiyoruz” dedi.