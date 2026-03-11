İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü, yönetim kriziyle geçen yılların ardından nisan ayında bir kez daha olağanüstü seçimli genel kurul yapmaya hazırlanıyor. 2023 yılından bu yana art arda yaşanan yönetim sorunları, tüzük değişiklikleri ve divan kongrelerinin ardından mevcut yönetim, tekrar sandıkla üyelerin karşısına çıkacak.

Aygün Cicibaş yeniden başkan adayı

Mevcut başkan Aygün Cicibaş liderliğindeki yönetim, geçen yıl mayıs ayında başkan adayı bulunamaması nedeniyle haziran ayına ertelenen seçimde kulübün kayyum yönetimine düşmesini engellemek için göreve talip olmuştu. Ağustos ayında tekrarlanan genel kurulda güven tazeleyen Cicibaş, nisan ayında yapılacak seçimde tekrar aday olacak.

Spor takımları Play-Off ve final haftasında, yönetim seçim planlıyor

Karşıyaka’nın 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden futbol takımı ve Kadınlar 1. Ligi’nde oynayan voleybol takımı play-off maratonuna hazırlanırken, 52 yıllık Süper Lig temsilcisi basketbol takımı ise düşme hattından kurtulma çabası veriyor. Kulüp yönetimi, liglerin kritik haftalarına denk gelecek seçimle kulübün geleceğini garanti altına almayı planlıyor.

Mali sıkıntılar ve başkan adayı bulma zorluğu

Mali sıkıntılar, transfer yasakları ve kamu ile sporcu borçları, Karşıyaka’da başkan ve yönetici adaylarının sayısını sınırlıyor. Bu nedenle mevcut yönetim, mayıs ayında yapılması gereken olağan mali genel kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul ile birleştirerek nisan ayında gerçekleştirmeye karar verdi.

Erken genel kurul, yeni sezon öncesi süre kazandıracak

Başkan Aygün Cicibaş’ın, yönetimde aday çıkması durumunda yeni sezon öncesi kulübe zaman kazandırmak ve yönetim sürecini rahatlatmak amacıyla erken genel kurul kararı aldığı öğrenildi. Cicibaş, sezon içinde istifa etmeyi düşünse de bu kararından vazgeçmişti.