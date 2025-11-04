Son Mühür/ Merve Turan- Konak Belediyespor çatısı altında kısa süre önce kurulan judo takımı, katıldığı ilk resmi müsabakada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Cumhuriyet'in 102. yılı onuruna İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Süper Minikler ve Minikler Judo Turnuvası'nda ter döken Konak’ın minik judocuları, biri altın olmak üzere toplam 7 madalya ile evlerine döndü. Bu başarılı başlangıç, kulübün spor yatırımlarının ne denli isabetli olduğunu kanıtladı.

200 sporcu arasında parlayan başarı

Antrenör Münir Tunç eşliğinde çalışmalarını sürdüren ve ilk kez bir turnuvada boy gösteren Konaklı judocular, 10 farklı kulüpten yaklaşık 200 minik sporcunun katıldığı organizasyona adeta damga vurdu. Müsabakalar, miniklerin azmi ve çekişmeli mücadelelerine sahne oldu.

Süper Minikler Turnuvası'nda yarışan sporcular arasında Fatma Şahin zirveye çıkarak altın madalyanın sahibi oldu. Yağmur Kadim gümüş madalya kazanırken; Lana Şahin, Umay Denizci, Alimenur Akkuş ve Zehra Aksay da kürsünün üçüncü basamağına çıkarak bronz madalya elde etti. Minikler Turnuvası kategorisinde mücadele eden Deniz Yıldız ise performansıyla bronz madalyayı Konak'a getiren bir diğer isim oldu. Bu sonuçlarla takım, ilk turnuvasından toplam 7 madalya ile ayrılarak, gelecekteki başarıları için güçlü bir sinyal verdi.

Başkan Mutlu: “Sporun birleştirici gücüyle devam edeceğiz”

Minik sporcuların azmi ve elde ettikleri sonuçlardan dolayı büyük bir gurur duyduklarını dile getiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, takımı tebrik etti. Başkan Mutlu, Konak Belediyespor çatısı altında kurulan judo takımının daha ilk müsabakasında böylesine anlamlı bir başarıya imza atmasının tüm Konak halkını gururlandırdığını ifade etti.

Başkan Mutlu, konuşmasında sporun toplumsal rolüne vurgu yaparak, "Biz, sporun birleştirici ve geliştirici gücüne yürekten inanıyoruz. Konak'ta yaşayan her çocuğumuzun, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyecek şekilde sporla büyümesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu genç yeteneklerin başarıları, Konak'ın geleceğine yapılan en değerli yatırımın somut göstergesidir. Onların azmi ve disiplini, tüm Konaklılara örnek teşkil etmektedir," dedi. Belediye, sporu tabana yayma hedefiyle yeni branşlarda benzer başarıları yakalamayı amaçladığını duyurdu.