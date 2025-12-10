Son Mühür/ Seçil Ünlü - Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) yararına Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde düzenlenen özel gecede, ünlü sanatçı Yılmaz Demirtaş, “İzmir’den Dünyaya Barış Manço Şarkıları” temalı konseriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Demirtaş’a sahnede orkestrayla birlikte İzmir’deki üniversite öğrencilerinden oluşan genç bir koro eşlik etti. “Domates Biber Patlıcan”, “Dağlar Dağlar”, “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa” gibi klasiklerin yanı sıra Barış Manço’nun daha az bilinen eserleri de seslendirildi. Salonu dolduran yüzlerce sanatsever, şarkıları hep bir ağızdan söyleyerek adeta bir sevgi ve dayanışma korosu oluşturdu.

TÜRGÖK için özel beste

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri, Yılmaz Demirtaş’ın TÜRGÖK için yazıp bestelediği yeni şarkı oldu. Görme engelli bireylerin yaşam mücadelesi, umut ve dayanışma temalı eser, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Özel hediye: Braille baskılı Barış Manço kitabı

Konserin sonunda TÜRGÖK Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yazgan, sanatçı Yılmaz Demirtaş’a teşekkür ederek anlamlı bir hediye takdim etti. Hüseyin Hakkı Kahveci’nin “Sır Muhafızı – Barış Manço” kitabı, Braille (kabartma) baskıyla ve Demirtaş’ın adına özel olarak hazırlanmış şekilde sanatçıya sunuldu.

“Barış Manço’nun evrensel mesajlarını yeniden hatırladık”

TÜRGÖK Başkanı Tülay Yazgan, gecenin önemini şu sözlerle ifade etti: “Bu anlamlı gecede bize destek veren Yılmaz Demirtaş’a, orkestraya, genç koromuza ve tüm sanatseverlere yürekten teşekkür ediyoruz. Barış Manço’nun evrensel mesajlarını bir kez daha hatırladık. Bağışlarla görme engelli bireylerin bilgiye eşit erişimi için yeni kaynaklar oluşturacağız.”

Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı, etkinlikten elde edilen desteklerle kabartma ve sesli kitap üretmeye devam ederek görme engelli bireylerin eğitim olanaklarını güçlendirmeyi hedefliyor.