Son Mühür/ Beste Temel - Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen “Sporun Enleri Ödül Töreni”, Halkapınar Spor Salonu’nda Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Farklı branşlarda üstün başarı gösteren 600 sporcuya ödülleri takdim edildi. Futbol, Muay Thai, Taekwondo, Kick Boks, Para Atletizm, Triatlon, Artistik Jimnastik, Eskrim, Wushu ve Bocce dallarında üniversite öğrencilerinin yer aldığı geniş katılım, törende spor camiasının birlikteliğini güçlendirdi.

Ege Üniversitesi futbol takımına uluslararası başarı onuru

İtalya’nın Camerino kentinde düzenlenen Üniversitelerarası Avrupa Şampiyonası (EUSA Football 2025)’nda Türkiye’yi temsil ederek dördüncülük elde eden Ege Üniversitesi Erkek Futbol Takımı, törende ödül alan ekipler arasında yer aldı. Ege’li sporcuların ulusal ve uluslararası platformdaki performansı törende dikkat çeken başarılar arasında gösterildi.

“Spor dostu kampüsümüz meyvelerini veriyor”

Törende ödül alan sporcuları kutlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin spor alanındaki vizyonunu şu sözlerle değerlendirdi: “Ege Üniversitesi; eğitim, araştırma ve kültür sanat çalışmalarının yanında spor alanında da güçlü bir yükseliş sergiliyor. YÖK tarafından ‘Spor Dostu Kampüs’ ilan edilen üniversitemizde gençlerimizin yararlanabileceği kapsamlı spor tesisleri bulunuyor. Bu ortam sayesinde öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli dereceler alıyor. ‘Sporun Enleri Ödül Töreni’nde futbol takımımızın yanı sıra birçok branştan öğrencimizin ödül alması bizleri gururlandırdı. Sporcularımızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Ege Üniversitesi spor takımlarının yeni dönemde de ulusal ve uluslararası arenada başarı hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.