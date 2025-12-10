İzmir’de yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda tabanca ve şarjör ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Operasyon detayları

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen F.D. ve Z.A. isimli şahısları takibe aldı. Karabağlar ilçesinde şüphelilere ait dört farklı adreste yapılan eş zamanlı baskınlarda 67 adet seri atar tabanca ile 67 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Gözaltı ve adli süreç

Operasyon sonrası gözaltına alınan F.D. ve Z.A., adli makamlara sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından Z.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.