Son Mühür - Ege Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Türk Dünyası’ndaki yükseköğretim kurumlarıyla yürüttüğü iş birliklerini güçlendirmeyi sürdürüyor. Orhun Değişim Programı kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı için alınan ek başvurularda Ege Üniversitesi, Türk Dünyası ülkeleri arasında en fazla tercih edilen üniversite oldu.

Üniversitenin öğrenci ve akademik personel hareketliliğindeki istikrarlı başarısının sürdüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Uluslararasılaşma stratejimiz doğrultusunda Türk Dünyası ile ilişkilerimizi sistemli, etkin ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturduk. Bu kapsamda kısa süre önce daha kurumsal bir çerçevede faaliyetlerine başlayan Türk Dünyası ile İlişkiler ve Orhun Koordinatörlüğümüz; akademik, kültürel ve bilimsel bağları güçlendiren projeleri hayata geçiriyor ve hareketlilik süreçlerini titizlikle yürütüyor” dedi.

“Türk Dünyası’nın ortak geleceğine katkı sunuyoruz”

Prof. Dr. Budak, programın Ege Üniversitesi açısından stratejik önem taşıdığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: “Üniversitemiz, son 3 yıldır olduğu gibi bu yıl da Orhun Değişim Programı’nda Türk Dünyası üniversitelerinin birinci tercihi oldu. 2025-2026 bahar yarıyılı ek başvurularında en fazla talebi alan üniversite olmamız, köklü akademik yapımızın, tam akredite araştırma üniversitesi niteliğimizin ve uluslararasılaşma vizyonumuzun güçlü bir yansımasıdır.”

Program 170 üye üniversiteye ulaştı

Ege Üniversitesi Türk Dünyası ile İlişkiler ve Orhun Koordinatörü Doç. Dr. Fazıl Özdamar, Orhun Değişim Programı’nın büyüyen yapısına dikkat çekti. Doç. Dr. Özdamar, “2017’den bu yana yürütülen program, Ekim ayındaki TÜRKÜNİB toplantısının ardından yeni üyelerin katılımıyla 170 üniversiteye ulaştı. Ek başvuru döneminde 43 üniversiteden toplam 468 başvuru geldi. Ege Üniversitesi, 67 öğrenci ve 26 öğretim üyesi başvurusu ile yine en fazla tercih edilen üniversite oldu” dedi.

Hareketlilikte en yüksek katkı: Ege Üniversitesi

COVID-19 sonrası yeniden başlayan değişim hareketliliklerinde Ege Üniversitesi’nin programın gelişmesine önemli katkı sağladığını belirten Doç. Dr. Özdamar şu bilgileri aktardı: “Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 54 öğrenciye nitelikli eğitim olanağı sunan üniversitemiz, 2025-2026 döneminde bu sayıyı 74’e çıkardı. Geçen yıl 25 öğretim üyesi akademik çalışma için üniversitemizi tercih ederken, bu yıl 36 öğretim üyesi Ege Üniversitesi eğitim modelini deneyimleme fırsatı elde etti. Bu tablo, programın büyümesinde üniversitemizin kritik bir rol üstlendiğini gösteriyor.”