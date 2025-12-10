İzmir’de trafikte makas atarak ilerleyen ve sürücüler için büyük risk oluşturan bir araç, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede tespit edilerek yakalandı.

Tehlikeli sürüş görüntüleri sosyal medyada tepki çekerken, sürücüye hem idari para cezası uygulandı hem de adli işlem başlatıldı.

Görüntüler sosyal medyada yayıldı, polis hemen harekete geçti

İzmir Çevreyolu’nda Buca’dan Gaziemir yönüne seyreden 35 YP 195 plakalı aracın hızla şerit değiştirdiği ve trafikte makas attığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kullanıcıların ihbar niteliğindeki paylaşımları üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntüleri incelemeye aldı.

Sürücünün kimliği belirlendi

Yapılan teknik inceleme ve plaka sorgusunun ardından aracın E.A. (35) tarafından kullanıldığı tespit edildi. Sürücünün trafikte yaptığı tehlikeli manevraların diğer sürücülerin can güvenliğini riske attığı vurgulandı.

13 bin 420 TL ceza uygulanıp gözaltına alındı

E.A.’ya Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 13 bin 420 TL idari para cezası kesildi. Sürücü hakkında ayrıca “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçundan adli işlem başlatıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.A., işlemler için Buca Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.