TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta zor günler geçiren İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü, düşme hattından bir türlü kurtulamadı. Geçtiğimiz sezon takımı ligde tutan tecrübeli teknik direktör Levent Eriş, dört hafta önce yeniden takımın başına geçmesine rağmen beklenen çıkışı sağlayamadı.

Eriş ikinci dönemine umutla başladı ama sonuç değişmedi

Geçen sezonki başarılı performansının ardından taraftarların büyük desteğini kazanan Levent Eriş, takım bu yıl ilk 5 maçta sadece 4 puan toplayınca yeniden göreve getirildi. Ancak deneyimli teknik adam, dönüşünün ardından çıktığı 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlikle yalnızca 1 puan alabildi.

Eriş yönetimindeki kötü gidişin ardından İzmir temsilcisi, 5 puanla düşme hattında kalmaya devam ediyor.

Son 4 maçta 1 puan: Taraftar endişeli

Çoruhlu FK’nın son 4 haftada aldığı sonuçlar taraftarı endişelendirdi. Takım, deplasmanlarda skor üretmekte zorlanırken, evinde oynadığı karşılaşmalarda da savunma hataları ve gol yollarındaki etkisizlik dikkat çekti.