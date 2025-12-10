Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yönetim anlayışını ve personel politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Başkan Tugay’ın, selefi Tunç Soyer'in uygulamalarına benzer şekilde, belediye kaynaklarını parti içi hesaplaşmalar ve kontrolsüz personel alımlarıyla çarçur ettiğini öne süren Kaya, bu durumun kenti finansal krize sürüklediğini savundu.

Başkan Tugay’dan "İhtiyaç dışı personel alımı" itirafı

Milletvekili Kaya, eleştirilerinin odağına Başkan Cemil Tugay’ın daha önceki bir açıklamasını yerleştirdi. Tugay’ın, "Şartlar uygun olmadığı halde personel almak, istemediğimiz harcamaları yapmak zorunda kalıyoruz" şeklindeki sözlerini hatırlatan Kaya, bu ifadenin bizzat Başkan tarafından "ihtiyaç olmadığı halde binlerce yeni işçi alındığının" bir itirafı olduğunu iddia etti. Kaya, İzmir’in sorunlarını çözmek için tahsis edilen milyarlarca liralık kaynağın, parti içi kongre dengeleri ve gruplaşmaların baskısıyla yapılan kontrolsüz harcamalar ve alımlarla israf edildiğini belirtti.

Popülist yönetim anlayışı finansal krize sürüklüyor

AK Partili Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin popülist yönetim anlayışı nedeniyle finansal bir krizin eşiğine sürüklendiğini iddia etti. Kentin kaynaklarının heba edilmesi sonucunda İzmirli hemşehrilerin en temel belediye hizmetlerini dahi eksik aldığını dile getiren Kaya, yerel yönetimlerin bu durumu ideolojik körlükle görmezden geldiğini öne sürdü. Kaya, belediye yönetiminin kentin sorunlarını çözmek yerine, kurumları kendi aralarındaki siyasi kavgaların bir aracı olarak kullandığını ifade etti.

Siyasi hesaplaşma mekanizması: Havuz sistemi geri döndü

Başkan Tugay’ın, selefi Tunç Soyer döneminde başlayan bir uygulamayı daha da geliştirerek kullanmaya başladığını iddia eden Kaya, bu uygulamanın adını "Havuz Sistemi" olarak koydu. Kaya, bu sistemin tamamen "parti içi siyasi hesap görme mekanizması" olarak işlediğini savundu. Soyer tarafından eski Başkan Aziz Kocaoğlu döneminde işe alınan kadrolara yönelik uygulanan benzer bir modelin şimdi Tugay tarafından kullanıldığını belirten Kaya, Tugay’ın bir yandan popülistçe işçi alımında Soyer’le yarıştığını, diğer yandan ise kavgalı olduğu siyasi isimlerin referans gösterdiği kişileri "havuza" gönderdiğini iddia etti.

"Ekonomik rehin alma" ve insan onuru ihlali iddiası

Kaya, havuza yeni alınan binlerce kişinin düşmediğini, ancak eski kadrolar ve siyasi rakiplerin referans olduğu kişilerin hedef alındığını savundu. Mevcut çalışanlar arasında iş barışı ve verimliliğin sıfıra indiğini belirten Kaya, işçilerin belediyeden gelen her mesaj veya aramayı "havuz" korkusuyla açtığını dile getirdi. Daha vahim bir iddia olarak, Tugay’ın havuza attığı ve siyasi olarak biat eden işçilerin sonradan havuzdan çıkarıldığını öne sürdü.

Milletvekili Kaya, "Bu yöntem bir personel politikası değil, insan onurunu zedeleyen bir cezalandırma modelidir. Bunun adı basitçe 'ekonomik rehin alma yöntemi ile siyasi biat' sağlanmasıdır" ifadeleriyle sistemi sert bir dille eleştirdi. Kaya, maaş ve sigorta hakları dondurulan işçilerin işten çıkamadığını ve yeni bir işe de giremediğini iddia etti.

Kaybeden hep İzmir oluyor

Açıklamasının sonunda İzmir siyasetindeki sürekliliğe dikkat çeken Kaya, "Tugay, Soyer, Kocaoğlu... İsimler farklı ama yöntemler ve eylemler aynı" değerlendirmesinde bulundu. Parti içi mücadelenin ve hesaplaşmaların kim tarafından kazanılırsa kazanılsın (Tugay, Soyer, Kocaoğlu, Özel, Kılıçdaroğlu), kaybedenin her zaman İzmir olduğunu belirterek sözlerini noktaladı.