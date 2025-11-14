Son Mühür/ Merve Turan - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İngiltere’deki UEFA Gelişim Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil edecek U15 Kız Milli Takımı’na seçilen Konak Belediyesporlu futbolcular Ecrin Ela Güllü, Duru Çınar ve Azra Dede’yi makamında ağırladı.

Turnuvaya 18 kişilik kadroyla katılacak Türkiye U15 Kız Milli Takımı’na en fazla oyuncu gönderen kulüp Konak Belediyespor oldu. Başkan Mutlu, genç yetenekleri başarılarından dolayı tebrik ederek turnuvada üstün performans beklediğini söyledi.

Buluşmada Konak Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Odaman, Yönetim Kurulu Üyesi Çağdaş Türkyolu, Takım Antrenörü Varol Karul ve Yardımcı Antrenör Didem Taş da yer aldı. Ziyaret, sporcular için moral ve motivasyon kaynağı oldu.

“Şampiyonlukla döneceğinize inanıyorum”

Başkan Mutlu, genç sporcuları spora teşvik etmeye ve desteklemeye devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

“Gençlerimizi ve siz değerli hocalarımızı kutluyorum. Eğitim ile sporu birlikte yürütmeniz çok önemli. Futbol disiplin, takım ruhu ve yüksek dikkat gerektiriyor. Gösterdiğiniz azim ve kararlılık hepimize ilham veriyor. Hedefimiz altyapıdan daha fazla sporcu yetiştirmek. Turnuvadan şampiyonlukla döneceğinize inanıyorum.”

Kadın futbolunda Konak etkisi

Konak Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Odaman, kulübün genç futbolcularının milli takıma seçilmesinden büyük gurur duyduklarını belirterek, “Bu yıl TFF Kadınlar 3. Ligi’nde en genç takımlardan biri olarak mücadele edeceğiz. Konak’ta kadın futbolunun gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Milliler İngiltere yolcusu

U15 Kız Milli Takımı, 15 Kasım’da Park Inn Kavacık Otel’de toplanarak hazırlıklarına Riva’da devam edecek.

Milli takım kafilesi 20 Kasım’da İngiltere’ye gidecek ve 20–26 Kasım tarihleri arasında Birmingham’da düzenlenecek UEFA Gelişim Turnuvası’nda sahaya çıkacak.

21 Kasım: Türkiye – Almanya (TSİ 14.00)

23 Kasım: Türkiye – İngiltere (TSİ 21.00)

26 Kasım: Türkiye – İzlanda (TSİ 14.00)

Karşılaşmalar St. George’s Park’ta oynanacak. Turnuva, genç sporcular için uluslararası arenada önemli bir deneyim fırsatı sunacak.