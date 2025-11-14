Son Mühür/ Osman Günden - Yeşilova ve Yassıtepe Höyükleri’nde 2025 kazı sezonu tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi’nin destekleriyle yürütülen çalışmalarda, özellikle Yassıtepe’de yapılan kazılarda 5 bin yıllık özel kaplara ulaşıldı. Üzerinde gerdanlık kabartmaları bulunan bu kapların, kadın figürleri ve ritüelleriyle ilişkili olduğu belirlendi.

Yeni bulgular, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’nde Bornova Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Geleneksel Kazı Sezonu Kapanış Kahvaltısı’nda tanıtıldı.

“Kadın, Yassıtepe’de çok önemli”

Kazı Başkanı ve Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Derin, 2025 sezonunun öne çıkan buluntularını paylaşarak, çalışmaların hem İzmir’in ilk köy yaşamını hem de ilk kentleşme sürecini ortaya koyduğunu aktardı.

Derin, Yassıtepe’deki Geleceğe Miras Projesi kapsamında yapılan kazılarda yüzlerce çanak çömlek bulduklarını belirterek şöyle konuştu: “Milattan Önce 2800 yıllarında depremle yıkıldığı düşünülen Erken Tunç Çağı yerleşiminde, büyük kısmı kadınlara adanmış özel kaplar tespit ettik. Gerdanlık kabartmalı kaplar, dönemin inanç yapısı ve toplumsal düzeni açısından son derece önemli.”

İzmir’in ilk kent yaşamı Yassıtepe’de başladı

Buluntuların, İzmir’de kentleşmenin 5 bin yıl önce başladığını gösterdiğini vurgulayan Derin, bu kapların dönemin ticari ve kültürel yaşamına dair önemli bilgiler içerdiğini söyledi: “Bazıları tamamen sağlam, bazıları özenle restore edildi. Çoğu sıvı madde koymak için yapılmış. Bu da yaşam tarzına dair net ipuçları veriyor.”

Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’nin 20 binin üzerinde ziyaretçi ağırladığını belirten Derin, buranın Türkiye’de ziyaretçileri arkeologlarla buluşturan tek merkez olduğuna dikkat çekti.

Yerel yönetimlerden kültürel mirasa güçlü destek

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Duygu Bölük, kazılara verilen desteğin önemine dikkat çekerek, “Tarihi mirasa sahip çıkmak çok kıymetli. Bornova Belediyesi olarak bu sorumluluğun bilincindeyiz” dedi.

KAYED Başkanı Halil İbrahim Aktaş ise höyüklerin önemini şu sözlerle aktardı: “Bu höyükler burnumuzun dibindeki büyük bir hazine. Bornova, Homeros’un da değeriyle birlikte dünyanın incisi olma yolunda ilerliyor.”

Geçmişin izinde, geleceğe ışık tutan höyükler

Kazı sezonu kapanış buluşmasının ardından katılımcılar, yeni keşfedilen eserlerin sergilendiği alanı gezdi. Pişmiş topraktan yapılmış libasyon kapları, gerdanlık motifli çanaklar ve dönemin günlük yaşamına ait parçalar ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Kazı çalışmaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi, Ege Üniversitesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle 2026 yılında da devam edecek.