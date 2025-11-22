Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Levent Yıldır, Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle Atamer Mahallesi'nde hasar gören bazı evlerin tahliyesi sırasında yaşanan gerginlik ve AK Parti yöneticilerin tavrıyla ilgili yazılı açıklama yapmıştı. AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, Atamer Mahallesi’ndeki mağduriyetler konusunda yapılan açıklamalara ilişkin CHP’yi hedef alan sert bir açıklama yayımladı. AK Partili Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve CHP Grup Başkanvekili Levent Yıldır’ın iddiaları yok saydığını belirterek CHP’yi meseleyi saptırmakla eleştirdi.

“Konak’taki kaçak belediye binası için neden susuyorsunuz?”

Başdaş, Levent Yıldır’ın kendilerini kanunlardan muaf olmakla eleştirmesine karşılık, Konak Belediyesi’nin en üst katının kaçak olduğunu öne sürerek, “Konak’taki kaçak yapılar için neden adım atmıyorsunuz?, Konak Belediye binasının kaçak katı için neden tek kelime etmiyorsunuz?" şeklinde soru soran Başdaş, “Kanundan muaf olan aslında siz misiniz?” ifadelerini kullandı.

Onat Tüneli tartışması: “Sekiz yıldır neden bitiremediniz?”

CHP’nin eleştirilerini Onat Tüneli konusuyla ilişkilendiren Başdaş, tünelin 2021’de bitmesi gerekirken hâlâ tamamlanmadığını hatırlattı. Yıldır’a yüklenen Başdaş, “Bu kadar kötü yönetimin hesabını verin, sonra bize ders vermeye kalkın” diyerek “Depremde kimseyi mağdur etmedik, ama siz sıradan bir tünelde yüzlerce kişiyi mağdur ettiniz” şeklinde ifadelere yer verdi.

AK Parti olarak mağdur vatandaşların yanında olduklarını belirten Başdaş, CHP’nin “yüksek perdeden konuşarak” tüneldeki mağduriyetleri görmezden geldiğini söyledi.

Kadifekale Taziye Evi polemiği

Başdaş, CHP’nin taziye eviyle ilgili eleştirilerine de yanıt verdi. Kadifekale’deki taziye evinin, bölgede yaşayan Doğu ve Güneydoğu kökenli vatandaşların kendi imkânlarıyla yaptığı bir yapı olduğunu belirterek,“Neden sadece vatandaşların kültürünü yaşattığı taziye evini hedef alıyorsunuz?, Bu mu adaletiniz, bu mu eşitlik anlayışınız?” şeklinde CHP'ye sorular yöneltti.

“CHP panik halinde”

Başdaş, AK Parti’nin tünel mağduriyetine dikkat çekmesinin ardından CHP’nin “peş peşe açıklama yapmaya başladığını” savundu ve sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz halkımızın yanındayız. Mağduriyetlerin giderilmesi için konuyu kararlılıkla takip edeceğiz.”