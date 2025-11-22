Son Mühür - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi görüşülürken söz alan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, son 23 yılda sağlık sektöründe yaşanan dönüşüme dikkat çekti. Hastane kuyruklarından şehir hastaneleri ve güçlü altyapıya uzanan süreçte büyük ilerleme kaydedildiğini söyleyen Kırkpınar, 1,5 milyon sağlık çalışanı kapasitesi, deprem bölgesinde hızla inşa edilen sağlık tesisleri ve İzmir’e kazandırılan yatırımları hatırlattı.

“Aile hekimliğinin güçlendirilmesi kritik önemde”

Komisyonda hem iktidar hem muhalefetten gelen önerilerin aile hekimliğinin güçlendirilmesi yönünde birleştiğini belirten Kırkpınar, Sağlık Bakanlığı’nın bu alanda adım atmasını önemli bulduklarını söyledi. “Birinci basamağın güçlenmesi hem koruyucu sağlık hizmetleri hem hastane yükünün azalması için hayati” dedi.

“800’e yakın hastane yapıldı, 16 bin yeni yatak geliyor”

2002’den bu yana 800’e yakın yeni hastanenin hizmete girdiğini vurgulayan Kırkpınar, son bir yılda 36 hastanenin açıldığını, 29 hastanenin ise kısa sürede hizmete gireceğini söyledi. Bu yatırımlarla sisteme 16 bin yeni yatak kazandırılacağının altını çizdi.

Bağımlılıkla mücadelede kampüs modeli önerisi

Sağlık Bakanı’nın İstanbul’da kurulduğunu açıkladığı bağımlılık kampüsüne vurgu yapan Kırkpınar, modelin İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlere yaygınlaştırılması gerektiğini ifade ederek, “Bağımlılık çağımızın en ciddi sorunlarından biri. Kompleks bir kampüs yapısı son derece önemli” dedi.

İzmir’e sağlık turizmi çağrısı

Organ nakli alanında Malatya, İzmir ve Antalya’daki üniversite merkezlerinin başarılarını hatırlatan Kırkpınar, sağlık turizmini Türkiye için “vazgeçilmez bir alan” olarak nitelendirdi. “İzmir’in bu alanda öne çıkma potansiyeli çok yüksek. Altyapı, iklim, ulaşım ve hekim kadrosu açısından tüm koşullar mevcut. İzmir’i sağlık turizminin üslerinden biri hâline getirmeliyiz” dedi.

Okul hemşiresi ihtiyacına “aile hekimliği iş birliği” önerisi

Millî Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde gündeme gelen okul hemşiresi ihtiyacına değinen Kırkpınar, aile sağlığı merkezlerinde görevli hemşirelerin dönüşümlü olarak okullarda görev alabileceğini belirtti. Bunun bütçeye ek yük oluşturmadan uygulanabileceğini söyledi.

“Türkiye sağlıkta yeni bir dönemde”

Kırkpınar konuşmasını, 2000’li yılların başındaki tabloyu hatırlatarak tamamladı: “Eskiden hastanelerde kuyruklar, rehin kalan hastalar, parçalı bir sağlık sistemi vardı. Bugün sağlık turizmini, tıbbî cihazları, yerli ve millî ilaçları konuşan bir Türkiye’ye geldik.”