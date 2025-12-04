Sezona büyük sıkıntılarla başlayan Altay’da yönetim krizi derinleşti. Kulüp başkanı Sinan Kanlı, hem ekonomik darboğaz hem de sahadaki başarısızlıklar nedeniyle görevi bırakma kararı aldıklarını duyurdu.

Kanlı, kulübün acil ödenmesi gereken borçlarının giderek arttığını,

özellikle FIFA’dan gelen yeni dava dosyalarının yönetimi çıkmaza sürüklediğini söyledi.

“Kampanya başlattık ama beklediğimiz destek gelmedi”

Başkan Kanlı, uzun süredir kulübü ayakta tutabilmek için çaba verdiklerini ancak beklenen maddi desteğin sağlanamadığını belirtti.

Kanlı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“FIFA’dan gelen dava dosyaları nedeniyle kampanya başlattık. Ancak beklediğimiz yardım gelmedi. Üst üste açılan dosyalara çözüm bulamadığımız için göreve devam etmemiz doğru olmaz.”

Yönetimin mali yükü tek başına taşımakta zorlandığı ve kulübün gelirlerinin borçları karşılamaya yetmediği vurgulandı.

Olağanüstü genel kurul kararı: “Altay sevdası hiç bitmez”

Sinan Kanlı, görevi bırakmadan önce olağanüstü genel kurul toplayacaklarını ve yönetimi yeni bir ekibe devredeceklerini söyledi.

Kanlı, duygusal açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Ben büyük Altay’ı ve büyük Altaylı olmayı çok sevdim. Evladıma Altay adını verdim. Fakat geldiğimiz noktada ayrılıklar da sevdaya dahil. Hakkınızı helal edin, Allah’a emanet olun.”

Bu sözler, siyah-beyazlı camiada geniş yankı uyandırdı.

“Yaptığım harcamaları hibe ediyorum”

Başkan Kanlı, kulübü ayakta tutabilmek için hem maddi hem manevi büyük bir çaba sarf ettiklerini belirtti.

Kanlı, yaptığı tüm harcamaları hibe edeceğini, kulüp adına alacak talep etmeyeceğini açıkladı.

Bu karar, Altay’ın yeni yönetimi için kısa vadede bir rahatlama sağlayacak olsa da kulübün içinde bulunduğu ekonomik krizin devam ettiği belirtiliyor.

Altay’da kritik süreç: Yeni yönetim arayışı başladı

Düşme hattında bulunan Altay, hem sahada hem de yönetim kademesinde zorlu bir sürecin içinden geçiyor.