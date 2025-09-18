Son Mühür/ Merve Turan - Konak Belediyesi’nin ücretsiz okul öncesi eğitim hizmeti sunan Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’nde yeni dönem açıldı. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu miniklerle buluştu, annelerin taleplerini dinledi.

Ücretsiz eğitimle eşit fırsat

Konak Belediyesi’nin 3-5 yaş grubu çocuklara ücretsiz okul öncesi eğitim desteği sunduğu Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’nde yeni dönem başladı. 10 ayrı merkezde 287 çocuk eğitim alırken, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ilk hafta Ayla Ökmen Oyun Evi’ni ziyaret ederek miniklerle buluştu. Çocuklara ilk kitaplarını hediye eden Başkan Mutlu, annelerle de görüşerek ihtiyaçlarını birinci ağızdan dinledi.

“Her çocuk ücretsiz okul öncesi eğitim almalı”

Başkan Mutlu, eşitlik ve liyakat vurgusu yaparak, “Sosyal belediyeciliğe çok inanıyoruz. Bu sadece yerel yönetimin değil devletin de politikası olmalı. 3-5 yaş arası her çocuk ücretsiz okul öncesi eğitim almalı. Eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerin ücretsiz olduğu bir devlete inanıyorum. Öğretmenlerimizin hepsi liyakatli ve alanında eğitimli kişiler” dedi.

Kadını odağa alan bir hizmet

Mutlu, oyun evlerinin yalnızca çocuklara değil annelere de destek sunduğunu hatırlatarak, “Kadınların üzerinde çok ağır bir yük var. Burada sadece kreş hizmeti değil, aynı zamanda saatlik hizmet de veriyoruz. Anneler çocuklarını buraya bırakıp günlük işlerini kolayca halledebiliyor” ifadelerini kullandı.

Ailelerden teşekkür

Başkan Mutlu’ya duygularını aktaran anneler, çocuklarının güvende olduğunu, bu sayede kendilerine zaman ayırabildiklerini belirtti. Spor kurslarına da kayıt olduklarını söyleyen anneler, “Çocuklarımız burada evlerindeymiş gibi huzurlu. Özel okullardan çok daha iyi bir ortam var. Sevgiyle ve eşit yaklaşım ile karşılaşıyoruz” diyerek teşekkür etti.

“Çocuğum daha sosyal hale geldi”

Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi’nde ikinci yılına başlayan İzzet’in annesi Nedime Cengiz, çocuğunda yaşanan gelişimi şu sözlerle anlattı: “Oğlum konuşma problemi nedeniyle sosyalleşemiyordu. Oyun evine başladıktan sonra tüm sorunlarını aştı, daha aktif, daha sosyal ve kendini ifade edebilen bir çocuk haline geldi.”