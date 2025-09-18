Son Mühür/ Beste Temel - Çeşme Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi ilkokula başlayan tüm öğrencilere kırtasiye kutusu hediye etti. Başkan Lâl Denizli kutuları Namık Kemal İlkokulu’nda miniklere bizzat teslim etti.

Miniklere eksiksiz başlangıç

Çeşme Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilkokula ilk kez başlayan öğrenciler için kırtasiye kutuları hazırladı. Defter, kalem kutusu, boya kalemleri, pastel boya, keçeli kalem, silgi, kalemtıraş, çizim şablonu ve boyama kitabı gibi temel materyallerden oluşan kutular okullara teslim edildi.

Başkan Denizli öğrencilerle buluştu

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, babasının da öğrenim gördüğü Namık Kemal İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Sınıfları dolaşan Denizli, kutuları bizzat dağıttı. “Bugün burada ailemin de eğitim yolculuğunun başladığı bu okulda sizlerle buluşmak benim için ayrı bir mutluluk kaynağı” dedi.

Başarı dileği ve mektup

Kutuların içine Denizli’nin öğrencilere yazdığı bir mektup da kondu. Mektupta, “Her adımda karşınıza çıkabilecek zorlukları aşacak güce sahip olduğunuzu bilmenizi isterim. Öğretmenleriniz, aileleriniz ve bizler her zaman yanınızda olacağız. Başarılarınızla gurur duyacağımızdan şüphem yok” ifadeleri yer aldı.

Eşit eğitim için destek

Başkan Denizli, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diledi. Çeşme Belediyesi, çocukların eşit şartlarda eğitime başlamasını desteklemeye devam etti.