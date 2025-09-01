Son Mühür/ Merve Turan - Konak Belediyesi’nin bu dönem ilk kez hizmete açtığı Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, mayıs ayı sonunda faaliyete başladı. Üç ayda 279 Konaklı tedavi ve koruyucu hekimlik hizmetlerinden ücretsiz yararlandı.

Ücretsiz ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti

İkiçeşmelik’teki Cici Park içerisinde yer alan belediye hizmet binasında faaliyet gösteren klinikten yararlanmak isteyenler, (0232) 484 22 91 numaralı telefonu arayarak veya doğrudan başvuru yaparak randevu alabiliyor. Hastalar, muayenenin ardından dolgu, diş çekimi ve diş taşı temizliği gibi tedavilerini de hiçbir ücret ödemeden yaptırabiliyor. Ayrıca, ağız florasının korunması ve diş sağlığının devamı için danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Sosyal belediyeciliğin örneği

Ücretsiz hizmetten yararlanan vatandaşlar Konak Belediyesi’ne teşekkür etti. Torununu kliniğe getiren Nurcan Ertaş, “Sosyal güvencem yok, özel kliniğe gidecek durumum da yok. Bu hizmet beni çok mutlu etti” dedi.

Klinikten hizmet alan Tuğba Şanlı ise randevu kolaylığına dikkat çekerek, “Hastanelerden randevu almak zor, özel tedavi de pahalı. Belediyenin böyle ücretsiz ve ulaşılabilir bir hizmeti olması harika” ifadelerini kullandı.