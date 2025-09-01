3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde yarın Bursa Yıldırımspor’un konuğu olacak. Minareli Çavuş Spor Tesisleri’nde saat 15.00’te başlayacak karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, lig öncesi moral kazanmayı amaçlıyor.
Karşılaşmanın Detayları
Altay, sezonun ilk lig maçına pazar günü Uşakspor deplasmanında çıkacak. Bu nedenle teknik direktör Ramazan Kurşunlu’nun, kupa maçında yedek ağırlıklı bir kadro tercih etmesi bekleniyor.
-
Maç: Bursa Yıldırımspor – Altay
-
Tarih: 1 Eylül 2025
-
Saat: 15.00
-
Yer: Minareli Çavuş Spor Tesisleri
-
Hakem: Halim Kolancı
Siyah-beyazlı ekipte tedavisi süren Ceyhun Gülselam, müsabakada forma giyemeyecek.
Altay’ın Kupadaki Hedefi
Altay, kupada turu geçerek lig öncesi moral depolamayı planlıyor. Teknik ekip, genç oyunculara şans vererek hem takımın rotasyonunu test edecek hem de önümüzdeki lig mücadelesine hazırlık yapacak.