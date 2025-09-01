3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde yarın Bursa Yıldırımspor’un konuğu olacak. Minareli Çavuş Spor Tesisleri’nde saat 15.00’te başlayacak karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, lig öncesi moral kazanmayı amaçlıyor.

Karşılaşmanın Detayları

Altay, sezonun ilk lig maçına pazar günü Uşakspor deplasmanında çıkacak. Bu nedenle teknik direktör Ramazan Kurşunlu’nun, kupa maçında yedek ağırlıklı bir kadro tercih etmesi bekleniyor.

Maç: Bursa Yıldırımspor – Altay

Tarih: 1 Eylül 2025

Saat: 15.00

Yer: Minareli Çavuş Spor Tesisleri

Hakem: Halim Kolancı

Siyah-beyazlı ekipte tedavisi süren Ceyhun Gülselam, müsabakada forma giyemeyecek.

Altay’ın Kupadaki Hedefi

Altay, kupada turu geçerek lig öncesi moral depolamayı planlıyor. Teknik ekip, genç oyunculara şans vererek hem takımın rotasyonunu test edecek hem de önümüzdeki lig mücadelesine hazırlık yapacak.