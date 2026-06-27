Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü’nde yeni gelişmeler yaşanıyor. Son dönemlerde kamuoyunda tartışılan salon krizinde kulüp yönetimi ile belediye yönetimi görüşme sağladı. Taraftarların ve camianın tepkisini çeken Karşıyaka Belediyesi henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Karşıyaka Spor Kulübü’nün Başkanı Yiğit Tusder, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda ortaya çıkan kira kriziyle ilgili Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal’la görüştü. İzmir temsilcisi, 21 yıldır iç saha maçlarını oynadığı eviyle ilgili mülk sahibi olan belediye, kulübün eski yönetimiyle yıllık kira, reklamlardan yüzde 15 pay ve personel, elektrik, su, ısınma, temizlik dahil masrafların yarı yarıya karşılanması konusunda anlaşma yapmıştı. 2026’nın başından başlayan geriye dönük anlaşmanın kulübün karar defterinde yer almadığı öğrenildi. Daha önce kulübün gelir elde ettiği KSK Fanzone’u kapatıp Mavişehir’deki kulüp binasını boşalttıran belediye yönetiminin, eski yönetimle yapılan kira sözleşmesinde Sayıştay raporunu gerekçe gösterdiği iddia ediliyor.

“Taraftarlar tepkili”

Sosyal medya üzerinden taraftarlar organize olarak Karşıyaka Belediyesini eleştirdi. Edinilen bilgilere göre Belediye yönetimi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda kulübe tahsis edilen odaları kendi bünyesine dahil etmek istedi. Diğer iddialara göre ise voleybol salonunda altyapı gruplarının antrenman saatlerini işgal eden Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Spor Kulübü’nün sporcularının antrenman yaptığı saatlerde bilinçli olarak klimaları kapattığı söylenildi. 2005 yılında Üniversite oyunlarında kurulan salonda Karşıyaka Basketbol tarihi başarılara imza attı. Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan İzmir temsilcisi, Avrupa'da final oynadı. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunu cehenneme çeviren taraftarlar tepkisini sosyal medya üzerinden dile getiriyor.

“Deniz Köse’den açıklama”

Başkan Aygün Cicibaş döneminde yönetim kurulunda yer alan Deniz Köse resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Karşıyakalıların dikkatine; Son günlerde Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi ve kulübümüz ile ilgili yapılan paylaşımlarda kulübümüzün o günkü As Başkanı ve imza yetkilisi olarak imzalayan 2 kişiden biriyim. Yapılan sözleşmeyi, her imzaladığım evrak gibi önce hukukçulara danıştıktan sonra imzaladım. Bu sözleşmede 2 tarafın olduğu ve kanuni olması açısından 2 tarafın da tüm haklarının kanunen korunması açısından yapılması elzemdir.Sözleşmelerde geçen meblağ yıllık 1.000.000 TL dir yani aylık 83.333 TL + KDV . Bu sözleşme geçmiş senede imzalanan rakamlar dahil aynı sözleşmedir ve 1 yıllıktır. Salondan elde edilen imkanlar ve kaynakları düşünürsek burada tartışılacak bir konunun olmadığı açıktır. Kulübümüzün ayrıca salona reklam alabilmesi için de kanunen hakkı olması için sözleşmenin var olması da gerekmektedir.Devletten tahsisli olan diğer tesislerin rakamları bellidir. Kanunen artık bedelsiz hiçbir yer kalmadı eski yıllarda vardı tabi ki ama o eskidendi Belediyelerin de hesap veren kurumlar olduğunu unutulmaması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

“Kaf-Kaf, Mücahit ile yola devam”

TFF 3.Lig’de büyük heyecan sona erdi. Karşıyaka Spor Kulübü, uzun yıllardır şampiyon olarak adını 2.Lig’e adını yazdıramadı. 2026-2027 sezonunda şampiyonluğu hedefleyen yeşil-kırmızılılar teknik direktör Burhanettin Basatemür ile yola devam etme kararı aldı. Tecrübeli antrenör genç ve dinamik kadro ile sahada mücadele etmek istiyor. Aynı zamanda Basatemür, takımın kimyasını ve uyumunu korumayı hedefliyor. Bu doğrultuda yeni sezon öncesi iç transferde hareketli günlerden geçen yeşil-kırmızılılarda sağ kanat Erhan Öztürk’ten sonra merkez orta saha Mücahit Aslan’la da sözleşme yeniledi. Geçen sezon takımın en önemli isimlerinden olup sözleşmesi biten 26 yaşındaki futbolcu ile yola devam etme kararı alındı. Sezon içinde 3 ay hak mahrumiyeti alan Mücahit uzun süre formasından uzak kalmasına rağmen 16 maçta 3 gol, 6 asistle oynadı. Mücahit de Erhan gibi Teknik Direktör Burhanettin Basatemür’ün sözleşme yenilemesiyle takımda kaldı. İzmir ekibinde futbol şube yönetimi kontratı biten Alpay Eroğlu ve Ömer Faruk Sezgin’le de anlaşma yolu arıyor.