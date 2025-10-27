Son Mühür/ Merve Turan - Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cezmi Çulhaoğlu’nun girişimiyle başlatılan yardım kampanyası, kısa sürede ilçe genelinde büyük destek gördü. “Esma’nın Hayali, Bizim Vicdanımızdır” sloganıyla yürütülen kampanyaya hem Pınarbaşı esnafı hem de ilçe halkı yoğun katılım gösterdi.

İzmir’den tüm Türkiye’ye yayılan umut

Çulhaoğlu’nun özverili çalışmaları, bağış geceleri ve medya aracılığıyla yaptığı çağrılar sayesinde kampanya kısa sürede İzmir sınırlarını aşarak ülke genelinde ses getirdi. Valilik onayıyla yürütülen kampanya kapsamında toplanan bağışlarla Esma bebeğin tedavi hayali gerçeğe dönüştü.

“Kızımızı yalnız bırakmadık”

Cezmi Çulhaoğlu, bir yıllık mücadelenin sonunda hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

“TİP-1 SMA hastası olan bebekler oturamaz, beslenmekte ve nefes almakta zorlanır. Bu hastalık kasların zayıflamasına ve solunum yolu enfeksiyonlarına yol açar. Biz Esma kızımızı yalnız bırakmadık. Bir yıldır süren çabalarımızın sonunda amacımıza ulaştık. Esma gen tedavisi için Dubai’ye gidecek. Pınarbaşı esnafına, halkımıza ve destek olan tüm yurttaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz.”

Dayanışma umudu büyüttü

Pınarbaşı’nda başlayan bu örnek dayanışma, İzmir genelinde büyük bir umut zincirine dönüştü. İlçedeki esnafın öncülük ettiği kampanya, hem toplumsal duyarlılığın hem de yerel birlikteliğin güçlü bir göstergesi oldu.