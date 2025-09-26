Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma Alpaslan, iki çocuğunu eşine bırakıp Burdur’a gitmişti.

18 Kasım 2024’te Şiyar Alpaslan, eşini görüntülü arayarak çocukları Y.C.A. (7) ve B.A.’nın (3) boğazına bıçak dayayıp tehdit etmişti.

Şikayet üzerine polis ekipleri, Alpaslan’ı Karabağlar’da gözaltına almıştı. Çocuklar devlet korumasına alınarak annelerine teslim edilmişti. Sanık çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İlk iddianame ve tahliye kararı

Hazırlanan iddianamede sanık hakkında “kasten yaralama” ve “silahla tehdit” suçlarından 6,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İzmir 29’uncu Asliye Ceza Mahkemesi davayı kabul etmişti.

Ocak ayında görülen duruşmada sanık tahliye edilmişti. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti ve sanık yeniden tutuklandı.

Dosya ağır ceza mahkemesine gönderildi

Mayıs ayında yapılan duruşmada mahkeme, eylemin “kasten öldürmeye teşebbüs” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek görevsizlik kararı verdi ve dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermişti.

Dosyayı inceleyen İzmir 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi ise olayın “tehdit” suçunu oluşturduğuna kanaat getirerek yeniden asliye ceza mahkemesini görevli saydı. Böylece görev uyuşmazlığı ortaya çıktı ve dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı.

Dava 16 Aralık’ta görülecek

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23’üncü Ceza Dairesi, eylemin ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğine karar verdi. Böylece sanığın “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla yargılanmasının önü açıldı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dava 16 Aralık’ta İzmir 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

“Emsal teşkil eden karar”

Mağdur çocukların avukatı Nevraz Sığın, istinaftan çıkan kararın önemine dikkat çekti. Sığın, “Başlangıçta davanın asliye cezada açılması hatalıydı.

İstinaf Mahkemesi, eylemin basit tehdit değil, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ olduğunu net biçimde ortaya koydu. Bu karar, benzer dosyalarda kadın ve çocukların daha etkin korunması açısından emsal teşkil ediyor” dedi.

"Bu karar, adaletin doğru işletilmesi açısından kritik bir adım"

Avukat Sığın ayrıca, “Silahlara erişimin kolay olduğu bir dönemde sanıkların tehdit ile kurtulmaya çalışması sıkça karşılaştığımız bir durum.

Çocuklarının boğazına bıçak dayayan bir kişinin eyleminin ‘basit tehdit’ olarak geçiştirilmemesi çok önemli. Bu karar, adaletin doğru işletilmesi açısından kritik bir adım” ifadelerini kullandı.