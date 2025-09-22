Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Konak Belediyesi’nde görev yapan memurlar, aylardır ödenmeyen sosyal denge tazminatı, arazi tazminatı ve diğer yan hakları için 24 Eylül 2025 Çarşamba günü iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.

Tüm Yerel-Sen üyesi memurlar, belediye önünde bir araya gelerek basın açıklaması yapacak ve haklarının ödenmesi talebiyle hukuki süreç başlatacak. Sendika yetkilileri, çalışanların toplu sözleşmeyle güvence altına alınmış haklarının ödenmemesinin hem ekonomik hem sosyal olarak mağduriyet yarattığını vurguladı.

“HAKLARIMIZ VERİLENE KADAR…”

Sendika açıklamasında, “Sosyal denge tazminatlarımız ve diğer haklarımız bir lütuf değil, yasal kazanımdır. Haklarımız verilene kadar demokratik ve hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Memurlar, belediye yönetiminin sözlerini yerine getirmemesi nedeniyle eyleme başvurduklarını ve tüm çalışanları 24 Eylül Çarşamba günü Basmane Meydanı’nda yapılacak eyleme davet ettiklerini bildirdi.