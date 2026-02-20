Son Mühür- AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ın liderlik ettiği üst düzey heyet, 16–18 Şubat tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te oldukça kritik bir diplomasi trafiği gerçekleştirdi. Uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve Türkiye’nin yerel değerlerini küresel vitrine taşımak amacıyla düzenlenen bu resmî ziyaretlerin odağında ise Ege’nin incisi İzmir yer aldı. Şehrin köklü kültürel mirasını koruma altına almak ve uluslararası projelerle bu mirası geleceğe taşımak, Paris programının ana eksenini oluşturdu.

UNESCO nezdinde kültürel miras ve koruma stratejileri

Paris ziyaretinin en stratejik durağı hiç şüphesiz UNESCO Genel Merkezi oldu. Türkiye’nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Gülnur Aybet’in de eşlik ettiği görüşmelerde, UNESCO Genel Direktör Yardımcısı Lidia Brito ve Stratejik Planlama Direktörü Julien Pellaux ile bir araya gelindi. Toplantılarda İzmir’in sahip olduğu tarihsel derinliğin ve kültürel zenginliğin uluslararası platformlarda daha etkin bir şekilde tanıtılması için atılacak adımlar kararlaştırıldı. Kültürel diplomasinin gücü vurgulanırken, kurumsal iş birliği mekanizmalarının işletilmesi ve ortak proje alanlarının genişletilmesi hususunda mutabık kalındı.

Teknolojik dönüşüm: Yapay zeka ve veri güvenliği vizyonu

Heyetin temaslarında sadece geçmişin mirası değil, geleceğin teknolojileri de masaya yatırıldı. Dijitalleşen dünya düzeninde siyasal kurumların bilgi üretim süreçlerini nasıl modernize etmesi gerektiği üzerine derinlemesine analizler yapıldı. Özellikle yapay zekâ teknolojilerinin yönetim süreçlerine entegrasyonu ve veri güvenliğinin bu noktadaki kritik rolü detaylıca tartışıldı. Siyasi partiler arasındaki diyalog kanallarının çok taraflı platformlarda güçlendirilmesi hedeflenirken, teknoloji temelli altyapıların ortak bir çalışma kültürüyle geliştirilmesinin önemi üzerinde duruldu.

İzmir için küresel vizyon ve gelecek projeksiyonu

Ziyaretin çıktılarını değerlendiren AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir’in tarihî dokusunu korurken aynı zamanda modern bir vizyonla dünya kentleriyle yarışır hale gelmesini hedeflediklerini belirtti. İnan, Paris’teki temasların İzmir’in uluslararası görünürlüğünü artırmak adına bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, bu girişimlerin şehrin kültürel hafızasını güçlendirecek somut projelere dönüşeceğinin sinyallerini verdi. İzmir’in sadece bugünün değil, geleceğin de planlandığı bir vizyonla temsil edilmesi, ziyaretin en somut kazanımı olarak nitelendirildi.

Paris’te üst düzey diplomatik temaslar trafiği

Genel Sekreter İnan ve beraberindeki heyet, UNESCO temaslarının yanı sıra Türkiye’nin Paris’teki diplomatik temsilcileriyle de önemli görüşmeler gerçekleştirdi. OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Esen Altuğ ve Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ile yapılan istişarelerde, uluslararası ekonomik iş birlikleri ve ikili ilişkilerin seyri ele alındı. Bu görüşmeler, Türkiye’nin hem kültürel hem de siyasi diplomasideki kararlılığını bir kez daha tescilledi.

